ЗАГСы Хабаровского края вводят ограничения на проведение торжественной регистрации брака. Эти меры направлены на предупреждение распространения коронавируса нового типа на территории региона.

Как пояснили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, Минюстом России рекомендовано, по возможности, отказаться от проведения регистрации брака в торжественной обстановке. Если перенос торжественной регистрации невозможен, будущих молодоженов просят ограничить количество участников до 10 человек, включая работников ЗАГС, работающих на мероприятии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Кроме того, с 23 марта 2020 года ограничен личный прием граждан. Теперь он будет проводиться по предварительной записи по следующим телефонам: 31-59-24 – по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния; 31-56-49 – по вопросам проставления апостиля.

Для подачи заявлений на регистрацию актов гражданского состояния жителям края также рекомендуют пользоваться единым порталом предоставления государственных услуг.