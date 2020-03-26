ЗАГСы Хабаровского края вводят ограничения на проведение торжественной регистрации брака. Эти меры направлены на предупреждение распространения коронавируса нового типа на территории региона.
Как пояснили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, Минюстом России рекомендовано, по возможности, отказаться от проведения регистрации брака в торжественной обстановке. Если перенос торжественной регистрации невозможен, будущих молодоженов просят ограничить количество участников до 10 человек, включая работников ЗАГС, работающих на мероприятии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Кроме того, с 23 марта 2020 года ограничен личный прием граждан. Теперь он будет проводиться по предварительной записи по следующим телефонам: 31-59-24 – по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния; 31-56-49 – по вопросам проставления апостиля.
Для подачи заявлений на регистрацию актов гражданского состояния жителям края также рекомендуют пользоваться единым порталом предоставления государственных услуг.
Эта запись была опубликована 26.03.2020в 13:39. В рубриках: Общество.
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