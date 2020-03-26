Неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Об этом Президент страны Владимир Путин сообщил во время обращения к гражданам 25 марта. Соответствующий Указ уже подписан. Решение принято в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.

В документе отмечается, что в этот период работникам будет сохранена заработная плата. При этом, действие указа не будет распространяться на сотрудников непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также компании, выполняющие неотложные работы в режиме чрезвычайных обстоятельств.

Кроме того, органы власти всех уровней и редакции средств массовой информации на период нерабочей недели должны определить необходимую для обеспечения работы организации численность сотрудников.

Также во время обращения к жителям России Владимир Путин сделал и ряд других заявлений. В частности, перенесено Общероссийское голосование за поправки в конституцию РФ на неопределенный срок. Новая дата будет закреплена отдельным Указом Президента.

Глава государства предложил предусмотреть и ряд социальных мер поддержки населения. К примеру, все социальные пособия и льготы на ближайшие полгода продлеваются автоматически. В ближайшие три месяца семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Пособие по безработице увеличивается с 8 до 12 тысяч рублей. Также до конца года будет установлена норма больничного в размере одного МРОТ.

Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла будут произведены до майских праздников.

Кроме того, Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30 процентов.