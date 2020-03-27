Для Дальнего Востока вводятся дополнительные меры профилактики и минимизации распространения коронавирусной инфекции. Регионам выделят более 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации пресс-службы Минвостокразвития РФ, финансирование осуществляется из внебюджетных источников. К реализации проекта одним из первых присоединился Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Как отметил полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, такие действия позволят обеспечить дальневосточников эффективной и оперативной медицинской помощью, и средствами профилактики.

— Безусловным приоритетом является жизнь и здоровье людей. Правительство России выделяет финансирование на разработку средств профилактики и диагностики заболевания, закупку медицинского оборудования и препаратов. Дополнительные меры принимаются в регионах страны. В качестве мер поддержки Дальнего Востока используются возможности институтов развития, — добавил вице-премьер.

Совместно с ФРДВ к участию в программе приглашены крупные компании, реализующие инвестиционные проекты, а также имеющие действующие предприятия на территории регионов ДФО.

Также Минвостокразвития РФ поручено организовать работу с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями о добровольном оказании помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также предусмотреть при необходимости выделение средств дальневосточным регионам в рамках финансирования, предоставляемого на развитие макрорегиона.