Здоровью горожан продолжают угрожать ОРВИ, грипп, а теперь еще и COVID-19. О ситуации с острыми респираторно-вирусными инфекциями в краевом центре рассказала заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

За минувшую неделю на симптомы ОРВИ медикам пожаловалось 4478 горожан, из них 1828 взрослых и 2650 детей. У четверых из обратившихся диагностирован грипп. Особо тяжелых случаев нет, но 60 человек с наиболее острым течением заболеваний были все-таки госпитализированы (двое из пациентов стационаров – ребенок и взрослый — гриппуют). Эпидемиологический порог в Хабаровске в настоящий момент превышен на 0,7%.

«Отмечается снижение уровня заболеваемости: на 35,3% — у дошкольников, на 39,5% — у школьников. Уменьшению количества заболевших поспособствовало то, что дети разобщены и находятся дома. А вот положение дел у взрослых пока остается не очень благополучным – в их рядах наблюдается рост числа заболевших. Надеемся, эта неделя, которая объявлена президентом страны нерабочей, поможет изменить и эту ситуацию к лучшему», — отметила она.

Что до коронавируса, то, по словам Татьяны Скорик, на сегодняшний день в Хабаровском крае насчитывается 7 заболевших COVID-19, еще 8 человек находятся под подозрением на заражение им.

Чтобы остаться здоровыми, хабаровчанам следует продолжать применять все общедоступные меры профилактики: перейти на режим самоизоляции и оставаться дома, исключив на время прогулки и походы по магазинам; носить маски в общественных местах и транспорте; неукоснительно соблюдать меры личной гигиены; в случае появления признаков заболевания, обязательно вызвать врача на дом.