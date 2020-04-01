В Хабаровском крае введены усиленные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 1 апреля для жителей региона вступают в силу правила самоизоляции, предусматривающие запрет на выход из дома за исключением особых случаев. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор края Сергей Фургал. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Гражданам, постоянно или временно проживающим на территории Хабаровского края, предписывается не покидать места проживания (пребывания). Выходить из дома можно только в ситуациях:

когда нужна экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни или здоровью;

если человек следует на работу и обратно;

направляется в ближайший магазин от дома за товарами, услугами или работами;

производит деятельность, связанную с передвижением (транспортные услуги, услуги доставки);

выгуливает домашних животных, но на расстоянии не более 100 метров от места проживания;

выносит бытовой мусор.

При этом жителям края надлежит максимально сократить контакты и соблюдать дистанцию 1,5 метра до другого человека.

В документе уточняется, что введенные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, осуществления деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Кроме того, в новом постановлении власти продлили срок запрета на работу организаций общественного питания (кроме случаев удаленной доставки еды и ведомственных объектов) и объектов розничной торговли (за исключением магазинов, где продают предметы первой необходимости). Раннее ограничение действовало до 5 апреля, теперь оно продлено до 14 апреля. В перечень объектов, которым надлежит полностью приостановить деятельность, также добавили салоны красоты, солярии, бани, сауны, СПА-салоны, косметические и массажные салоны, а также стоматологические клиники, где разрешено оказывать только экстренную помощь. Под действие запрета не попадают салоны связи, аптеки и аптечные пункты.

Также отдельно в постановлении прописали запрет на посещение религиозных объектов, на поездки в целях туризма и отдыха. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями положено оставаться дома по месту проживания. Обеспечение их жизнедеятельности возьмут на себя социальные службы.