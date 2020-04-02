Хабаровский край полностью готов к обострению ситуации с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости в регионе развернут 658 профильных коек для лечения пациентов. В районах подготовлено 6 больниц, где будут наблюдать инфицированных. Две расположены в Хабаровске, по одной — в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, районе имени Лазо и Солнечном районе. Об этом главе региона на заседании оперативного штаба доложил министр здравоохранения края Александр Витько.

— Есть федеральный норматив по развертыванию коек в подобных ситуациях. Так, по нему до 3 апреля у нас должно быть готово 197 коек. У нас сейчас 181. Из них 129 с системой подачи кислорода, а 37 с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). То есть мы работаем четко в рамках предъявляемых к нам требований, — сообщил Александр Витько.

Он также отметил, что сейчас в больницах региона есть 110 аппаратов ИВЛ, а еще 26 – в резерве. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление 26 аппаратов, а затем еще партии, которую могут передать из федерального центра. Поэтому потребность в этом оборудовании тоже обеспечена.

Сейчас самый актуальный вопрос – открытие как можно большего числа дополнительных лабораторий для проведения тестов. В крае работает 2 лаборатории Роспотребнадзора, где ежесуточно выполняют по 500-600 анализов на коронавирус. Но пока идет тестирование только пациентов с явными симптомами. Всего с января уже проведено свыше 9 тысяч анализов. При этом нужно, чтобы любой желающий мог сдать подобный тест.

— Мы прорабатываем вопрос открытия еще 3-х лабораторий: на базе противотуберкулезного диспансера, в центре профилактики СПИДа и, возможно, в лаборатории инфекционной больницы. Но это сложная задача – нужен персонал, защитные костюмы, оборудование, другие средства. Однако обучение сотрудников мы уже провели – подготовлено 9 человек. Постараемся решить и другие проблемы, — заявил министр здравоохранения.

Сергей Фургал поручил, рассмотреть возможность привлечения и коммерческих лабораторий, которые сегодня есть в Хабаровске. Он подчеркнул, что согласно распоряжению Президента страны, дополнительные мощности надо развернуть как можно скорее. При этом важно соблюсти условия безопасности. Поэтому сдавать анализы люди будут не в самих лабораториях, а в специальных пунктах. Их расположение будет заранее продумано.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в Хабаровском крае в наличие есть 4370 тест-систем для выявления коронавируса. Это восполняемый запас, который регулярно обновляется. Под наблюдением у санитарных врачей находятся свыше 4 тысяч человек с подозрением на инфекцию. Большая часть из них пребывает на домашнем карантине. Пока диагноз COVID-19 подтвержден у 9 пациентов, помещенных в 10-ю горбольницу Хабаровска.

Напомним, что со вчерашнего дня по решению губернатора в Хабаровском крае был введен режим самоизоляции. Гражданам надлежит оставаться дома и не выходить на улицу за исключением особых случаев. Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями предписано полностью отказаться от выхода из квартиры. Всю заботу о поддержании их жизнедеятельности возьмут на себя социальные службы и волонтеры.