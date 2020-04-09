Как сообщила начальник отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Юлия Журавлева, за прошедшую неделю на симптомы острой респираторно-вирусной инфекции и гриппа пожаловались 3550 человек: 1473 взрослых и 2077 детей, что ниже эпидпорога на 7,8%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Снижение уровня заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Несомненно, оно связано с вынужденными выходными и разобщенностью людей. Надеемся, что эта тенденция продолжится», — отметила Юлия Журавлева.

Что касается внебольничной пневмонии, то и здесь отмечается незначительное улучшение: если на позапрошлой неделе ею заболели 139 человек, то на прошлой – 107. По данным краевого Минздрава, по состоянию на 9 апреля в Хабаровском крае с нарастающим итогом выявлено 24 случая заболевания COVID-19. Шестеро инфицированных выздоровели, 1 пациентка скончалась (77-летняя женщина с множественными хроническими заболеваниями), лечение проходят 17 пациентов, 8 из них — хабаровчане.

Врачи в очередной раз напоминают жителям краевого центра о важности соблюдении режима самоизоляции. Рекомендуют горожанам носить маски в общественных местах и транспорте, следить за личной гигиеной. В случае появления признаков заболевания обязательно вызвать врача на дом.