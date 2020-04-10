6 апреля 2020 вступило в силу постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №424, которым приостановлено взыскание пени в случае несвоевременной и (или) не полной оплаты жилищных и коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт. Также установлен запрет на отключение коммунальных услуг за несвоевременную оплату.

Принятые меры распространяются на всех жителей нашей страны независимо от их доходов и будут действовать до 1 января 2021 года. Однако, Жилищным кодексом РФ и так предусмотрена отсрочка по оплате пени на 30 дней для всех потребителей.

— На наш взгляд, послабления необходимо было вводить адресно, например, для людей старше 65 лет, граждан, находящихся на карантине или на больничном, потерявших работу или чьи доходы снизились. Отмечу, что и ранее к потребителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, управляющие организации шли на встречу, подписывая соглашения о рассрочке или отсрочке уплаты основного долга, о списании пени, — отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Введенные Правительством РФ послабления негативно отразятся на платежной дисциплине потребителей, некоторые граждане восприняли это как повод не платить.

— Обязанность потребителей своевременно и в полном объеме оплачивать жилищные и коммунальные услуги сохраняется, поэтому накапливать долги не стоит. Кроме того, обязанность по оплате пени установлена не постановлением Правительства РФ, а частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, и данная норма продолжает действовать, — сообщила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Не желание платить, некоторые граждане обосновывают нареканиями к работе управляющих организаций и ТСЖ, которые, в том числе, широко освещаются в СМИ. Но ведь именно управляющие организации и ТСЖ сейчас выполняют профилактические работы по дезинфекции мест общего пользования, у них увеличивалась периодичность уборки подъездов. При этом данные виды работ не предусмотрены Минимальным перечнем работ, утвержденным постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г., договором управления, расходы на их проведение не заложены в размер платы за содержание общего имущества.

— Дворники и уборщицы тоже оказались на передовой в профилактике коронавирусной инфекции, и их труд, к сожалению, незаслуженно недооценен. Некоторые управляющие организации отмечают, что столкнулись с дефицитом технического персонала, так как одни работники находятся в самоизоляции, другие на больничном, а некоторые увольняются, не желая работать в напряженном режиме, — отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

При этом впереди лето – время ремонтов и подготовки к отопительному сезону, необходимо закупать материалы и оборудование, платить заработную плату и налоги. На данный момент управляющие организации не включены в перечень отраслей экономики наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции и на них не распространяются предложенные Правительством РФ меры поддержки. СРО НП «ЖКХ-Групп» выступило с предложением о включении деятельности по управлению домами в такой перечень.

— Риск роста неплатежей катастрофически скажется как на жилищной, так и коммунальной отраслях. При этом, одними из должников по-прежнему остаются отдельные бюджетные и ведомственные учреждения федерального, регионального и местного уровней, — добавила Ольга Беленькая.

Собираемость платежей напрямую влияет на устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса. В сложившейся ситуации поддержать отрасль и сохранить рабочие места может каждый, своевременно и в полном объеме оплачивая жилищные и коммунальные услуги, или сделав предоплату.