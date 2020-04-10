Вчера поздним вечером спешно покинуть свои квартиры хабаровчанам пришлось из-за того, что здание начало рушиться. Информацию об этом встревоженные жильцы передали в Единую городскую диспетчерскую около 20 часов. В подвальном помещении, где раньше находилась котельная, разрушилась одна из опор, начала осыпаться кирпичная кладка стен, прогнулся потолок из-за чего по несущим конструкциям дома пошли крупные трещины и начали проседать полы.

На место происшествия прибыли специалисты администрации города Хабаровска и спасатели. К полуночи все 33 человека, живущих в доме, ставшем опасным, были эвакуированы. Здание оперативно отключили от всех коммуникаций, все входы в него перекрыли. Людям помогли устроиться на ночлег, а в настоящий момент жильцы находятся в администрации по управлению Краснофлотским районом города, где решаются вопрос по размещению их в маневренном фонде. Места в нем будут предложены абсолютно всем – и собственникам жилых помещений, и тем, кто занимал аварийные квартиры по социальному найму.

Стоит отметить, что двухэтажный одноподъездный кирпичный жилой дом №22 по улице Зои Космодемьянской 1953 года постройки. Дважды городская межведомственная комиссия признавала его аварийным – в 2017 и 2018 годах, однако жители, не желая покидать насиженные места, обжаловали решения комиссии в суде. Суд принимал сторону хабаровчан и аннулировал аварийный статус. Теперь, когда дело дошло практически до ЧС, здание будет снова обследовано и, несомненно, признано аварийным уже в третий раз. В нем располагаются 16 жилых помещений, 10 из которых принадлежат собственникам, а 6 — в социальном найме.

Как подчеркнул исполняющий обязанности первого заместителя мэра по городскому хозяйству Анатолий Климочкин, всем жителям дома предложены места в маневренном фонде, где они смогут обосноваться до полного решения их жилищного вопроса. А чтобы он разрешился как можно скорее, мэрией уже направлено в региональное правительство предложение об увеличении финансирования краевой адресной программы по расселению ветхого жилья на 100 миллионов рублей, чтобы в нее можно было оперативно включать такие дома, требующие принятия экстренных мер, как дом №22 по улице Космодемьянской.

Положение дел взял под личный контроль мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он побывал на месте происшествия, встретился с жильцами, оценил обстановку и дал городским службам ряд поручений.

«Пока решается вопрос с заселением людей в помещения маневренного фонда, нужно срочно готовить документы и признавать эту ситуацию чрезвычайной. Спасателей прошу помочь жильцам забрать из дома имущество, так как эвакуировались они с пустыми руками. Но сделать это нужно с предельной осторожностью, предварительно просчитав все риски. Если же вывезти технику и вещи не представится возможным, будем составлять описи и помогать хабаровчанам с компенсацией утраченного. Городскому управлению дорог и внешнего благоустройства поручаю полностью отрезать доступ к этому дому – огородить территорию, так как нахождение здесь опасно. Подключите к работам управляющую компанию и правоохранительные органы, чтобы обеспечили охрану», — сказал градоначальник.

Он также дал команду в кратчайшие сроки провести комиссионное обследование дома и, после признания его аварийным, немедленно обрушить конструкции.

«Все это нужно сделать в течение двух-трех дней. Всем специалистам работать 24 часа в сутки. Но первейшая задача – обеспечить жильцов всем необходимым на первое время – продовольствием, постельными принадлежностями, средствами гигиены», — резюмировал Сергей Кравчук.

Также мэр проверил состояние маневренного фонда, который готов принять жителей разрушенного дома.