С Днём противовоздушной обороны страны!

Как можно не заметить очевидное очевидно? Просто ужас дикий, других эпитетов нет. Так и хочется выпить беленькой, рука сама тянется к гранёному стакану. Нет, я не про завод в Гусь Хрустальном, который сегодня на ладан дышит, и, где изобрели и дали путёвку в жизнь этому настоящему народному произведению искусства, я про стакан.

После окончания Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны в 1984 году мои лейтенантские погоны начали покрываться рабочей офицерской пылью в отдельном центре радиоразведки с гордым названием ОСНАЗ, особого назначения.

До сих пор святым днём считается второе воскресенье апреля, День войск противовоздушной обороны, куда и входила наша воинская часть с позывным «Хвойка» московского подчинения и центром управления в камчатском Елизово.

Так получилось, что в нашем гореловском училище про ОСНАЗ ни сном, ни духом, даже и намёка никакого не было ни в одном спецкурсе. Да и вся учёба на замполита, инженера человеческих душ, вроде была, но на самом деле, как я понял здесь, не было. Командир центра, на 9 лет старше меня, майор Голобородько Леонид Александрович, нет, не родственник Слуги народа, уроженец Запорожской области сразу сказал ясно и понятно.

— Так что мечты свои про славные дела комиссаров забудь, теперь ты мой заместитель по боевой работе, должность майорская. После меня ты второй человек здесь, всего 17 офицеров и прапорщиков, 70 солдат. Даю тебе трое суток разобраться, что такое пеленгация, перехват, метод триангуляции. Но, самое главное, ты должен научиться проводить сбор, анализ и обработку информации, как по реальным фактам, так и косвенным. А теперь за дело!

И командир достал из холодильника упакованную бутылку водки «Русская», на три четверти налил в два гранёных стакана белой жидкости, положил на стол аккуратно нарезанные кусочки хлеба, к нему бутерброды с маслом и икрой.

— То, что женился и с женой приехал, хорошо, заселитесь в ДОС-1, квартира 4, окна выходят на колодец, кочегарку, автопарк, плац и штаб, всё, как на ладони,- из окна командирского кабинета было видно, как жена сидит на чемодане с моей военной формой, а рядом расположились местные собаки 8-го километра Сарапульского шоссе,- ну, бери, давай за встречу.

Выпили, молча закусили, московское время четыре утра, разница семь часов, под Хабаровском 11.00, радио «Маяк» передавал новости спорта. Командир налил по второму стакану, пустую бутылку поставил на пол, при этом с присущим украинским прищуром наблюдал за моими движениями, глазами, ждал, когда я начну говорить.

— Завтра на центральном стадионе будет футбол, местный СКА принимает мой запорожский «Металлург», надо будет сходить,- доставая из холодильника нарезки копчёной чавычи, продолжал,- а ты как с футболом, интересуешься? У нас есть своя команда «Пеликан». Давай за футбол!

Опять выпили молча, закусили, командир ждал, что я скажу. Прожевав кусок копчёной чавычи, решил вступить в разговор и я.

— Сегодня в гостинице «Дальний Восток», где на время хотели остановиться, встретил друзей, когда-то играли за сборную Черниговской области, Витю Рудого и Валика Буглака, они за «Металлург» играют. В 1978 году на спартакиаде школьников в Виноградово стали чемпионами Украины. Играл на позициях правого защитника и левого полузащитника, по ситуации. Как тренер скажет.

И тут у командира глаза от удовольствия, как у масленого кота, заблестели. Из холодильника с гордым названием «Донбасс», достал ещё одну бутылку водки с тем же названием «Русская». Разлил, в стакан больше наполовину пуст чем наполовину полный.

— В армии третий тост пьют не чокаясь, за тех, кого с нами нет. Будем жить!

Да, при хорошей закуске что пил водку, что не пил, непонятно. В кабинет зашла, как потом выяснилось, жена командира, Светлана Юрьевна, подписать меню в столовую на следующий день, 17 августа 1984 года.

— Лёня, хватит парня испытывать, по нему видно, что не алкаш. Я для них квартиру подготовила, посуда, постель, обед, всё на месте, холодильник, телевизор, утюг, что ещё надо будет, скажут.

Да, отец был прав, это и есть тот случай, когда надо уметь правильно выпить.

Интересно, а почему водка «Русская»?

Если привязывать к фамилии, то более понятно была бы бутылка андроповской «Пшеничная». Ну, да ладно.

Моя жена, с 8 августа, как расписались, сидя в добром обществе местных собак, уже валилась с ног, непривычно, акклиматизация давала о себе знать. Взяли свои чемоданы и пошли в дом. Пятеро собак побрели следом. На крыльце своим недовольным рыком, нас встретил зампотеховский чёрный кот Федька. Собаки остановились, сразу стало понятно, кто здесь хозяин.

Квартира оказалась двухкомнатной в одноэтажном на четыре квартиры доме офицерского состава, на кухне ещё дымились две тарелки свежесваренного украинского борща, котлеты с жареной картошкой и компот из сухофруктов. Кот Федька, следуя за нами, первым, как и положено на новоселье, не стесняясь, зашёл уверенно, как к себе домой, и, внимательно посмотрев на постояльцев, ушёл по своим делам. Входная дверь была без замка.

Украинский борщ клонил в сон. Для котлет уже места не было. В голове начинало стучать: «Пеленгация, перехват, метод триангуляции, сбор, анализ и обработка информации». По московскому времени пять часов утра. В 09.00 по хабаровскому времени, в Москве будет два часа ночи, на службу. Только и помню, что жена начинала гладить мою военную форму, брюки и рубашку. Уснул сразу. И приснился мне сон из будущего, о чём, не помню.

Версия такая. Так вот, я про косвенные признаки, из открытых источников информации. Как никак, а в радиоразведке служил, хорошая школа!

Эта непонятная пандемия с коронавирусом в начале 2020 года застала нас с женой в Хабаровске, уже как пенсионеров, где нам выдали квартиру в вечное пользование, бесплатно. С видом на Краевой Дворец хоккея с мячом мы и сидим уже третью неделю всей семьёй на самоизоляции. Есть время собрать информацию, проанализировать и сделать её обработку, как учил Лёня Голобородько.

Получается следующая картина маслом. Ключевые, главные слова во всей этой информационной эпопее, сразу обращают на себя внимание: авианосцы США и совместные американо-китайские учения по противодействию биологическому оружию.

И в чём изюминка мысли? Да, совместные учения в октябре – ноябре на территории Китая в Ухане, где есть целая профильная вирусная лаборатория, проходят не первый раз. Если Китай всегда задействует только сухопутную часть своих вооружённых сил, то американцы кроме небольшого наземного контингента в Ухане, ещё и весь свой военно-морской флот, который бороздит моря и океаны всего земного шара. У каждого, США и Китая, свой биологический вирус, своя разработка, и, только для себя.

А замысел для принятия решения на выполнение действия вводной такой: по общей команде для всех вносится вирус для того, чтобы потом провести все необходимые мероприятия радиационной, химической и биологической защиты – дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка и так далее.

Если китайцы ввели свой биологический вирус и сразу к нему противодействие, то американцы, скорее, ошиблись в вирусе, и не только в Ухане, по причине, о которой вынуждены будут долго молчать. На свой вирус у них не нашлось противодействия, то есть кто то и как то всё перепутал. Не думаю, что обвинят Москву, скорее Пекин.

Как так может быть, чтобы не только в Ухане, но и на авианосцах, и на других американских кораблях нашлись заражённые коронавирусом, в том числе в береговой охране, где стоянки кораблей: Гуам, Марсель, Генуя, Барселона? А ведь молчат давно! Списали на обычное воспаление лёгких, как запланированные сопутствующие учению потери.

— Душили, душили. Душили, душили. Душили, душили,- помните краткий монолог Шарикова в булгаковском романе «Собачье сердце».

Так откуда вдруг такой вирус? Как версия.

Кроме спецкурсов, в нашем училище ещё был предмет «Защита от оружия массового поражения». Накануне сдачи экзамена вызвал меня, курсанта, начальник кафедры, полковник, для того, чтобы я принял участие в оформлении секретных стендов по предмету, так как неплохо умел писать плакатным пером, чертить и рисовать. Всего 15 стендов, один из которых был про вирусы.

Дали мне книжонку под грифом «секретно», благо допуск уже был, с очень интригующим название «Вирусы войны», 1978 года издания. Если армии НАТО в своих разработках больше упор делали на вирусы с нервно-паралитическим действием на нервы и мозги, то в СССР разработки были направлены на бронхо-лёгочную систему человека. Эти вирусы размером в 50-60 нано метров, ну очень маленькие, свободно проникают через трёхслойную марлевую повязку. Защиты почти никакой, в отличие от натовских разработок. Только общевойсковой защитный комплект и полный цикл обработки.

Мне кажется, с развалом СССР, многие микробиологи и вирусологи рванули в США, где им предоставили заниматься любимым делом за хорошие деньги. О различных модификациях пневмоний, которые внезапно стали появляться на мировых просторах, говорить не будем, так как на них сразу же находилось противодействие.

На этот раз не получилось. То ли разработчик по возрасту умер, то ли ученики не смогли подхватить знамя учителя, но на этой неделе, и на прошлых, и на следующих, получилось то, что имеем сегодня.

Бумеранг вернулся.

Граждане! С Днём противовоздушной обороны страны!

12 апреля 2020 года.

Сергей Роща