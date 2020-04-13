С завтрашнего дня родители начнут получать в образовательных учреждениях города продовольственную поддержку для находящихся на дистанционном обучении школяров. Напомним, что воспользоваться «сухпаями» смогут около 14 тысяч учеников – это дети, которые в течение учебного года имеют право на бесплатное питание. В их числе – мальчишки и девчонки из многодетных и малообеспеченных семей, имеющие ограниченные возможности здоровья, находящиеся в социально опасном положении и посещающие группы продленного дня. Снабжать этих учеников продовольствием будут до 31 мая, а сегодня во всех школьных столовых кипит работа: повара фасуют продукты по пакетам, поставщики подвозят им коробку за коробкой, чтобы до вечера весь ассортимент оказался разложенным по наборам.

Уже утверждены графики, по которым родители будут их получать. В каждой школе – свой: к примеру, в гимназии №3 выдача начнется уже завтра. Как рассказала заместитель директора учебного заведения Людмила Суханова, 14 апреля с 9.00 до 15.00 родителей будет встречать руководство школы. С каждым будут работать индивидуально. Написав соответствующее заявление, взрослый унесет с собой продуктов для школьника на 10 дней. Выдавать их будут в течение трех дней – пайками гимназия должна обеспечить 301 ученика-льготника.

«Все родители уже оповещены. Мы расписали прием по схеме «два класса в час». За три дня успеем принять всех. Учитывая, что проднаборы мы будем отпускать каждую декаду, до окончания мая мы повстречаемся с родителями еще шесть раз», — отметила завуч.

Если заглянуть в пакеты, то можно увидеть, что в каждой «корзинке» находится съестное 11 наименований: по 800 граммов риса и гречки, по килограмму – сахара и муки, полкило макаронных изделий, литр цельного молока и банка сгущенного, по литру фруктового сока и растительного масла, банка рыбных консервов и шоколадно-вафельный батончик. Именно такую комплектацию пайка разработали технологи предприятий, занимающихся в Хабаровске организацией школьного питания и формирующие ежедневное меню для учащихся. Они постарались предусмотреть, чтобы в наборе были сохранены все базовые позиции по питательности, но при этом, стоимость «сухпая» не вышла за пределы цены ежедневного школьного обеда. Для ребят вышеуказанных категории она составляет 62 рубля в день, то есть стоимость содержимого 10-дневного продкомплекта — 620 рублей. Отметим, что финансирование наполнения продовольственных школьных «корзинок» будет идти за счет средств бюджетов разного уровня. Всего на эти цели потребуется 30 миллионов рублей: 18 поступят из региональной казны, а 12 — из муниципальной.

«Если эпидемиологическая ситуация в Хабаровске улучшится, и школьники до конца учебного года вернутся за парты, чтобы доучиться очно, а не онлайн, вместо сухих пайков ребята будут снова получать полноценное горячее питание в школьной столовой в обычном режиме», — резюмировала Людмила Суханова.