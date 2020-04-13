Сегодня Сергей Фургал провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем глава региона заявил, что эта и следующая недели станут показательными в противодействии распространению инфекции. Если удастся избежать всплеска случаев заражения, то можно будет говорить о выходе на «плато», то есть достижении пика заболеваемости. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Все главы районов обязаны сейчас обеспечить полное выполнение требований самоизоляции. Также нужно довести до руководителей организаций правила карантинных мероприятий. Мы открыли некоторые магазины, парикмахерские и другие заведения. Но мы должны проследить за правильностью их работы в этот сложный период. Сразу хочу сказать, что те организации, что нарушают санитарные правила, будем штрафовать, а в отдельных случаях – закрывать, — подчеркнул Сергей Фургал.

Губернатор обратил внимание, что на каждом действующем предприятии должен быть обеспечен масочный режим, средства индивидуальной защиты, интервалы, разметка, выполнена санитарная обработка – если этого нет, то предприятие может быть закрыто. За выполнением проследит специальная комиссия, в которую войдут сотрудники Роспотребнадзора, полиции и органов исполнительной власти края.

Сейчас в Хабаровском крае зафиксировано 40 фактов заражения COVID-19, плюс 11 случаев за сутки. Семь человек выздоровели, два пациента умерли от тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. В итоге на лечении сейчас находится 31 пациент, все люди получают лечение в инфекционном госпитале.

Кроме того, под подозрением у врачей – еще 42 пациента. Результаты проб ожидают в Николаевском, Ульчском, Бикинском и Хабаровском районах, где были отмечены контакты с инфицированными.

— Сейчас самое важное, чтобы соблюдался режим самоизоляции. На выходных люди поехали в парки, на природу жарить шашлыки. Это недопустимо, ведь ситуация только усугубляется. Сейчас наступает самый критический момент, нужно мобилизироваться и переждать буквально неделю. Люди рискуют не только здоровьем, но и жизнью. Всем службам поручаю максимально объяснять это нашим жителям, принимать все возможные меры для выполнения санитарного режима, — распорядился Сергей Фургал.

В настоящее время в изоляторах находятся 9 человек из числа близких контактов с заболевшими, еще 100 человек помещены в обсерватор. Всего под медицинским наблюдением врачей — 2,3 тысячи человек, в том числе прибывших из зарубежных поездок.