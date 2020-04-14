WWF России подводит итоги зимней подкормки копытных животных в местах обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда. В этом сезоне Фонд продолжил сотрудничество с 12 охотничьими хозяйствами в Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области и поддержал подкормку в природном парке «Хасанский» и заказнике «Полтавский» в Приморье.

Наличие амурского тигра на территории практически 4-х субъектов РФ и особые климатические условия юга Дальнего Востока требуют от современного управления природными ресурсами этого уникального региона эффективного применения методов биотехнии, которые помогают обеспечить благополучие редких хищников и их кормовой базы.

Именно поэтому двадцать лет назад WWF России начал разработку комплекса биотехнических мероприятий по охране и увеличению численности животных в природных условиях на территории модельных охотничьих хозяйств и некоторых региональных заказников для создания оптимальных плотностей диких копытных в местах обитания крупных краснокнижных хищников Дальнего Востока.

«Как показывает практика, численность копытных на территориях, применяющих современные методы биотехнии стабильна или неуклонно растет. И главным показателем и индикатором благоприятной среды обитания с достаточным количеством кормовых ресурсов является, в первую очередь, амурский тигр. Так, по результатам государственного мониторинга амурского тигра на площадке «Спасская», куда входит группа модельных хозяйств WWF «Синегорье» и «Фауна», численность тигров в 2020 году по предварительным данным составила 12 особей, хотя еще 7-8 лет назад там проходили только одиночные животные. Численность копытных различных видов возросла на порядки, благодаря усиленной охране со стороны госохотнадзора, слаженному взаимодействию с производственными инспекторами охотпользователей, системной работе по подкормке и минимизации последствий многоснежных зим и, конечно, изменению организации охоты. Похожая картина наблюдается на всех территориях, где Фонд начинает взаимодействовать с охотпользователями», — комментирует Павел Фоменко, главный координатор отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.

В сезон 2019-2020 гг. WWF России совместно с государственными службами — Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий», АНО «Центр «Амурский тигр» и охотпользователями продолжил работу по подкормке диких животных в ключевых местах обитания амурского тигра.

При поддержке WWF России биотехнические мероприятия велись зимой и продолжаются в настоящее время на территории модельных охотничьих хозяйств, расположенных в местах обитания тигра и леопарда, а также в некоторых региональных ООПТ в местах обитания тигра. Они включают в себя и организацию охраны, и учетные работы, и подкормку животных. Фонд оказал помощь в приобретении 50 тонн кормов наиболее востребованных культур — сои, кукурузы и овса, а также посевного материала. Помог купить топливо и запчасти нуждающимся хозяйствам.

«Важно отметить, что большинство наших партнеров, видя эффективность применения современных методов управления и биотехнии, активно начинают вкладывать собственные средства. Например, в прошедшем сезоне ими за счет собственных возможностей было использовано почти 300 тонн подкормочных материалов, включая минеральную подкормку. На базе охотхозяйства «Северная» начался эксперимент по применению различных методов севооборота для получения максимального эффекта полевой подкормки. Сейчас там с нашим участием уже идет сверхранний посев кормовых культур», — говорит Павел Фоменко.

Важной частью работы WWF России стала разработка и строительство специальных биотехнических подкормочных комплексов. В этом сезоне ещё 6 таких сооружений дополнили подкормочные площадки на территории охотхозяйств «Северная», «Фауна» в Приморье и «Таежное» в Хабаровском крае. Биотехнические комплексы позволяют, с одной стороны, проводить эксперименты по поиску новых форм и методов эффективной подкормки животных, а с другой, предоставлять корма и лекарственные препараты избирательно для различных видов, половых и возрастных групп. Это стало особенно актуальным в условиях появления на Дальнем Востоке африканской чумы свиней, смертельного заболевания для дикого кабана, который занимает главенствующую роль в питании амурского тигра: в центральных районах Сихотэ-Алиня его доля в тигрином рационе составляет более 50 %.

«В нашем охотхозяйстве мы при поддержке WWF построили 3 подкормочных комплекса для оленей, косуль и кабанов. На каждом сделали от 6 до 10 элементов различных приспособлений для подачи кормов и необходимых минеральных добавок. Сначала нам самим просто было интересно, как это работает, а теперь мы уже видим, что звери гораздо охотнее поедают корма. Как результат, у нас и тигров стало шесть! А было — ноль или один редко…То есть, копытных хватает и охотникам-тиграм, и нашим охотникам», — говорит директор модельного хозяйства «Северная», Приморье, Виктор Леонов.

Наряду с косулями, пятнистыми оленями, изюбрями и кабанами в этом году дополнительное питание получили и редчайшие в фауне Дальнего Востока России копытные — водяные олени. Их подкормка началась благодаря сотрудничеству с Дирекцией по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий на территории Хасанского природного парка в Приморье, где из-за многоснежья небольшая пока группировка водяных оленей попала в бедственное положение.

Сейчас на многих территориях работа по подкормке продолжается, так как появление свежей зеленой растительности, к сожалению, не всегда избавляет копытных от проблем бескормицы. И животным в это время крайне необходимы некоторые минеральные вещества, которые они получают как раз при устройстве природопользователями искусственных минеральных подкормок. На территории только модельных охотничьих хозяйств с помощью WWF России в этом сезоне выложено свыше 40 тонн минеральной подкормки.

«Полноценное и рачительное охотничье хозяйство сродни сельскохозяйственному предприятию, где животных не только эксплуатируют, но и заботятся о них. Современная биотехния помогает справляться с недостатком нажировочных кормов, обеспечить к ним доступ копытных в условиях глубокоснежья или жесткого наста, который часто возникает даже не зимой, а в начале весны и становится серьезным испытанием для животных, а также с такими опасными угрозами как эпизоотии и гельминтозы, поддающиеся лечению, — комментирует первый заместитель министра Дмитрий Панкратов, Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. — На территории Приморского края в процесс использования современных методов биотехнии на примерах и опыте Всемирного фонда природы вовлекается все больше и больше охотничьих хозяйств. Теперь их уже порядка пятидесяти, где полноценно подкармливают диких копытных и создают условия для выживания в бескормные или многоснежные зимы. Численность тигра стабильна и, по нашим оценкам, даже растет, соответственно, при росте количества копытных животных. А увеличение численности копытных — крайне важная задача для решения проблемы поиска компромисса между устойчивым природопользованием и сохранением редких видов».