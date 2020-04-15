На утро, 15 апреля, в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Семь человек выздоровели, 2 пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. В итоге не лечении сейчас находятся 45 пациентов. Все заболевшие получают лечение в инфекционном госпитале. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Под подозрением у врачей – еще 40 пациентов. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 3 тяжелобольных.

В стационарах края 150 пациентов с внебольничными пневмониями, 30 — с ОРВИ. В изоляторах края 11 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением 858 человек прибывших из зарубежных поездок, из них более 100 в обсерваторе.