В Минстрое РФ подвели итоги работы в 2019 году по созданию в регионах комфортной городской среды. Хабаровский край уверено занял 13 место среди 84 субъектов, поучаствовавших в программе. Об этом сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

— В этом году оценивались 35 критериев. Например, учитывались такие показатели, как доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, наличие незавершенных объектов, создание центров компетенций, участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и другие. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Московская область, набрав 87 баллов. Хабаровский край получил 67 баллов, что считается хорошим результатом, — уточнили в ведомстве

В 2019 году в рамках проекта в Хабаровском крае было благоустроено 137 общественных пространств. В этом году комфортными и современными станут еще 118. В программе участвуют 54 муниципалитета. Общий бюджет мероприятий по благоустройству общественных территорий составит 399 млн рублей. Из них федеральные средства – 362,6 млн рублей, а средства краевого и местных бюджетов – 11,2 млн рублей и 25 млн рублей соответственно. В настоящее время муниципальными образованиями края формируются сметы на проведение благоустройства. Идут конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.

Напомним, что федеральный проект по созданию комфортной городской среды с прошлого года реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициатором преобразований, которые должны повысить качество проживания в городах и поселках страны, выступил Президент Владимир Путин. За следующие шесть лет в России предстоит реконструировать более 30 тысяч общественных территорий. Их облик должны будут определить сами жители.