Учреждение распахнет свои двери в Индустриальном районе краевого центра. Об этом на заседании оперативного городского штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования Татьяна Матвеенкова.

По ее словам, 6 апреля — в первый день работы дежурных групп в детских садах — пришло 5 детей, сегодня же их посещают более 160 маленьких хабаровчан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Учитывая растущий спрос, сейчас мы готовимся открыть еще одно дошкольное учреждение в Индустриальном районе города для детей, чьи родители продолжают работать. Рассматриваем разные варианты, но, думаю, это будет детский сад №223 по улице Юности, 6а. Пока окончательное решение не принято, но, какой бы детский садик ни был определен на дежурство, планируем открыть его на следующей неделе. Об этом мы сообщим горожанам дополнительно», — сказала Татьяна Матвеенкова.

Она также рассказала, как организована работа дежурных групп. Прием в них осуществляется при наличии медицинской справки и справки от работодателя о том, что родители ребенка продолжают работать (кстати, самих родителей в них не пускают). В помещениях каждые два часа проводится тщательная санитарная обработка всех поверхностей. В детских садах дежурят медики, которые следят за состоянием здоровья детей и ведут постоянную термометрию воспитанников бесконтактными градусниками. С 6 апреля трое малышей были отстранены от посещения таких групп из-за того что у них не было пробы Манту.

Напомним, сегодня в Хабаровске дежурные группы открыты в четырех дошкольных учреждениях. В Центральном районе – в детском саду №184 по улице Мухина, 4; в Южном микрорайоне – в дошкольном образовательном учреждении №163 по улице Краснореченской,50; в Северном микрорайоне — в ДОУ №20 по улице Шелеста,75а; в Железнодорожном районе группа сформирована в садике №196 по улице Георгиевской, 35. В городе продолжает работу телефонная «горячая линия», по которой горожане могут узнать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса. В будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00 на вопросы горожан отвечают специалисты городского управления образования: о работе дошкольных учреждений – по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений – телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования – по телефону 55-68-12.