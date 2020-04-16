Новый пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса вступает в силу в Хабаровском крае. Речь идет о предоставлении предпринимателям льгот при аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности. Распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Фургал. Согласно документу, отсрочку или освобождение от арендных платежей предоставят организациям и предпринимателям, включенным в реестр субъектов МСП.

Для получения поддержки предпринимателю необходимо обратиться с заявлением к своему арендодателю (сторона по договору аренды краевого имущества), после чего в течение 7 рабочих дней будет заключено дополнительное соглашение к уже существующему договору.

Так, например с 1 апреля по 30 июня текущего года от уплаты аренды освободят малый и средний бизнес, который работает в отраслях наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Это сферы деятельности в области туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, транспортных перевозок, предоставления бытовых услуг, физкультуры и спорта, дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений.

Малый и средний бизнес, осуществляющий деятельность в иных отраслях, имеет право на отсрочку арендных платежей в период с 13 февраля по 01 октября 2020 года. Рассчитаться бизнесмены смогут поэтапно, равными долями, начиная с 1 января 2021 года до 01 января 2023 года.

Как пояснили в министерстве имущественных отношений края, никаких дополнительных платежей за предоставление отсрочки не предусмотрено. Однако, если в договоре аренды прописана оплата коммунальных услуг, эти платежи необходимо гасить своевременно.

Органам местного самоуправления также рекомендовано рассмотреть аналогичные меры поддержки в отношении муниципального имущества.