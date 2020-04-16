За минувшую неделю в краевой столице жертвами опасных кровососов стали 19 человек. А с момента первого случая присасывания клеща, который был зарегистрирован 9 марта, уже был укушен 31 человек. Последними данными поделилась заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

Она сообщила, что эти высокоспециализированные подстерегающие паразиты, питающиеся кровью наземных позвоночных, нападали на хабаровчан преимущественно за городом: в районе Хехцира, Воронежа и Осиновой речки, близ сел Ильинка, Чирки, Корсаково-1 и Корасково-2. Но один факт был зарегистрирован и в краевом центре – «вампир» нашел себе пищу в переулке Краснореченском. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Несмотря на режим самоизоляции, хабаровские дачники и любители загородного отдыха все-таки открыли сезон. Выезжая на огороды и пикники, они становятся жертвами опасных паукообразных. Между тем, на сегодняшний день не только пригород, но и сам Хабаровск еще небезопасны, ведь акарицидная обработка городских пространств стартует только 20 апреля, когда среднесуточные температуры достигнут устойчивых +10°C и иксодиды начнут набирать активность (ее пик обычно приходится на май-июнь). Инсектицидами будет обработано 614 гектаров общественных территорий. Противоклещевыми химикатами дезинсекторы опрыскают 183 объекта. Как обычно, это будут все городские бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и всем образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры (если они все-таки откроются из-за эпидемии COVID-19), а также места, в которых в минувшем сезоне отмечалось наибольшее количество случаев укусов», — рассказала Татьяна Скорик.

Отдельное внимание в канун Радоницы будет уделено химзащите хабаровских кладбищ – с 20 апреля там тоже стартует акарицидная обработка. Будет опрыскано без малого 350 гектаров, ведь кустарники и травы, а также, в изобилии устилающие землю прошлогодние листья на погостах, – идеальная среда обитания для клещей.

Как отметила Татьяна Скорик, пока химическая атака на кровососущих еще не началась, хабаровчанам, выбирающимся за город и на кладбища вопреки рекомендациям эпидемиологов, стоит позаботиться о мерах личной безопасности: надевать максимально закрытую одежду и не пренебрегать репеллентами. Владельцам домашних животных также следует быть внимательнее к четвероногим друзьям: после прогулки, они могут принести паразита в квартиру на своей шерсти.

«Убедительно призываю горожан не терять бдительности: вернувшись с улицы (особенно, если пришлось пройтись по траве), тщательно осматривать себя и домашних питомцев на наличие клещей. В случае присасывания не удалять их самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью. Но лучше всего – строго соблюдать режим самоизоляции, установленный в Хабаровске в связи с пандемией COVID-19, и сидеть дома – такое поведение убережет и от опасного вируса, и от нападения клеща», — резюмировала Татьяна Скорик.