В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае губернатор Сергей Фургал принял решение об отмене мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, в Хабаровске 1 мая не состоятся праздничный митинг и шествие работников крупных предприятий, представителей общественных организаций, ветеранов, молодежи, сотрудников государственных структур, депутатов и представителей профсоюзных организаций края. В этом мероприятии планировалось задействовать более 15 тысяч человек. Отменены и другие культурно-массовые мероприятия, которые должны были состояться в региональном центре.

Соответствующие рекомендации направлены всем главам муниципальных образований. В районах края также речь идет об отмене культурно-массовых, спортивных и иных досуговых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.