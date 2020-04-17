В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае губернатор Сергей Фургал принял решение об отмене мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Так, в Хабаровске 1 мая не состоятся праздничный митинг и шествие работников крупных предприятий, представителей общественных организаций, ветеранов, молодежи, сотрудников государственных структур, депутатов и представителей профсоюзных организаций края. В этом мероприятии планировалось задействовать более 15 тысяч человек. Отменены и другие культурно-массовые мероприятия, которые должны были состояться в региональном центре.
Соответствующие рекомендации направлены всем главам муниципальных образований. В районах края также речь идет об отмене культурно-массовых, спортивных и иных досуговых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.
Эта запись была опубликована 17.04.2020в 14:00. В рубриках: Медицина.
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