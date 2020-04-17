В селе Анастасьевка под Хабаровском продолжается строительство модульного инфекционного медицинского центра, которое ведет Минобороны РФ для того, чтобы помочь регионам в борьбе с опасными заболеваниями. Госпиталь нужно успеть сдать уже в мае. При этом сейчас, как сообщает ведомство, готовность учреждения составляет 50%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Обычно на возведение подобного объекта уходит до полугода. Однако всего за 28 дней у нас уже завершено устройство котлована, произведена замена 9100 кубометров грунта, выполнено армирование фундаментной плиты (312 т арматуры), уложено 2586 м3 бетонной смеси. На 100% завершен монтаж металлоконструкций основного здания (328 т) без галереи, монтаж 100% профлиста кровли (8743 квадратных метра), на 80% установлены стеновые панели (4464 м2 квадратных метров), на 76% выполнена кирпичная кладка перегородок, на 90% — устройство конструкции пола. Все материалы поставляются вовремя. Работы идут опережающими темпами, — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Сейчас на стройплощадке круглосуточно в три смены трудится 870 человек (530 человек – днем, 340 – ночью). Рабочие задействуют 51 единицу техники. Медцентр будет в один этаж с открытой галереей по всему периметру общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Уже начался монтаж внутренних перегородок и устройство лотковых трасс под инженерные коммуникации. В ближайшее время начнутся работы по отделке внутренних помещений.

Напомним, что возведение госпиталя началось 20 марта по поручению Президента РФ Владимира Путина. После завершения строительства медцентр будет укомплектован современным оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, в том числе и компьютерными томографами. Персоналом будущий комплекс обеспечит военно-медицинская академия имени Кирова из Санкт-Петербурга. Госпиталь будет рассчитан на 20 мест в реанимации, а также на 180 одноместных и двухместных палат.

Первые восемь медцентров в России сдадут к 30 апреля, оставшиеся к 15 мая. Кроме Хабаровска подобные объекты появятся еще в 16 городах страны.