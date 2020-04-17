Реки Хабаровского края начали интенсивно очищаться ото льда. Практически на всех основных водных артериях региона идет ледоход. На юге из-за потепления эти процессы начались раньше, поэтому льда уже нет на Уссури, Бикине, Подхоренке, Кие, Куре и на Тунгуске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Пока все реки находятся в основных берегах. Пойма подтоплена только на Уссури на глубину 0,1-0,9 метра. На многих реках наблюдаются навалы льда на берегах, остаточные забереги. В этом году вода сбрасывает лед раньше, чем обычно, — прокомментировали ситуацию в дальневосточном УГМС.

Сейчас ледоход интенсивно идет на реке Урми у села Кукан в Хабаровском районе, на реке Манома у одноименного села в Нанайский районе. Подвижки льда наблюдаются в верхнем течении реки Хор у поселка Среднехорский в районе имени Лазо, а также на реке Гур у поселка Снежный в Комсомольском районе. Из-за высоких дневных температур начался ледоход на реке Тырма. Это почти на 11 дней раньше среднегодовых сроков.

На Амуре и Амурской протоке у Хабаровска также идет сплошной ледоход. Как и прогнозировали синоптики, лед пошел с 16 апреля.

Спасатели предупреждают, что в переходный период очень важно соблюдать правила безопасности на воде. Категорически запрещено выходить на лед, переправляться в случайных местах. Официальные переправы уже полностью закрыты. Поэтому охотникам и рыбакам рекомендуют тщательно продумывать маршрут. Спасатели просят родителей следить за детьми. В период ледохода любые игры у воды несут смертельную угрозу. В случае возникновения опасности жителям края следует немедленно сообщать не единый номер вызова оперативных служб «112».