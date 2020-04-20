Дорожные знаки «Въезд запрещен» установлены на парковке, прилегающей к площади имени В.И. Ленина со стороны ул. Пушкина. Это связано с тем, что территория включена в перечень мест массового пребывания людей, где согласно распоряжению Правительства Хабаровского края от 20 июня 2018 года № 355-рп необходимо соблюдать обеспечение антитеррористической защищенности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Запрет на парковку частного автотранспорта будет действовать с 22.00 до 06.00. Действие дорожных знаков в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» вступает в силу через двадцать дней после опубликования соответствующего информационного сообщения, т.е. с 7 мая текущего года.