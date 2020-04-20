На утро, 20 апреля, в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+38 за сутки). Шестнадцать человек выздоровели, 5 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. В итоге на лечении сейчас находятся 164 пациента, из которых семеро в тяжелом состоянии. Все заболевшие наблюдаются в инфекционном госпитале. Шесть человек подключены к ИВЛ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В стационары края госпитализировано 44 пациента с подозрением на COVID-19. В инфекционном госпитале – 106 человек с внебольничными пневмониями. В изоляторах находятся 19 человек

Под медицинским наблюдением – 700 человек, прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 в обсерваторе.