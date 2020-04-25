Губернатор Сергей Фургал подписал постановление 172-пр, устанавливающее стимулирующие выплаты за особые условия и нагрузку к заработной плате врачам и медперсоналу, оказывающему помощь пациентам с COVID-19. Надбавки получат как сотрудники медучреждений по федеральному перечню, так и работники, которые в него не попали.

— Мы решили, что будет несправедливо доплатить только части медработников, вошедших в федеральные списки, и поэтому подготовили свои доплаты тем, кто в них не вошел. Постарались составить полный перечень, чтобы поддержать всех, кто борется с пандемией COVID-19. На это из краевого бюджета будет выделено 237 млн рублей, — заявил Сергей Фургал.

В краевой перечень правительством региона были добавлены врачи-эпидемиологи, ​ специалисты, осуществляющие лабораторную диагностику COVID-19, работники патологоанатомических отделений и судмедэкспертизы, сотрудники, выполняющие противоэпидемические мероприятия при въезде на территорию Хабаровского края, водители, осуществляющие перевозку медработников, а также дезинфекторы, кастелянши, няни, буфетчики и уборщики помещений, где лечатся пациенты с COVID-19. Выплаты им ​ начислят с 1 апреля. В зависимости от занимаемой должности указанные работники получат от 10 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что Правительство России определило категории медицинских работников, которые ​ в течение трех месяцев будут получать федеральные надбавки. Соглашение с Минздравом РФ о получении средств на выплаты ​ было заключено 13 апреля. Доплаты разбиты на две группы. Первая — за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которые будут выплачивать с 19 марта. Вторая — за выполнение особо важных работ, их начисления пройдут с 1 апреля. При этом первая группа начислений будет выплачиваться в процентах от среднемесячного дохода по трудовой деятельности в Хабаровском крае за 9 месяцев 2019 года, а вторая — в абсолютной величине. К примеру, по второй группе выплат врачам скорой помощи полагается 50 тысяч рублей, среднему персоналу — 25 тысяч рублей. Врачам, лечащим больных с COVID-19, выплатят по 80 тысяч рублей. Минздрав РФ перечислил региону на осуществление федеральных доплат 246,5 млн рублей.