В Хабаровском крае наращивают количество тестов у пациентов с признаками COVID-19. Ситуацию с заболеваемостью и меры по борьбе с инфекцией сегодня обсудили на аппаратном совещании у губернатора края. Как отметили на совещании, всего с начала пандемии в регионе уже выполнено свыше 26 тысяч тестов.
— Сейчас нарастающим итогом у нас зафиксировано 406 случаев заболевания. За сутки появились 27 новых пациентов, но есть и новые выздоровевшие. Так, с начала подъема заболеваемости излечились уже 50 пациентов. Еще 22 человека готовятся к выписке, — доложил министр здравоохранения края Александр Витько.
Он отметил, что на лечении находится 351 пациент. Заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях. С пневмониями в стационарах лежат 134 человека. А под наблюдением – 700 человек, в том числе и те жители края, кого вывезли накануне отдельным рейсом из Таиланда.
Напомним, что в воскресенье, 26 апреля, в Хабаровск из Бангкока прилетел борт авиакомпании «Аврора» с россиянами, которые не смогли вовремя вернуться из-за закрытия границ. Всего в краевую столицу прилетели 113 человек. Всех их поместили в обсерватор на двухнедельный карантин.
Ранее, 12 апреля, в краевую столицу доставили 95 россиян из Сеула. Они также находились на карантине. Позже у некоторых появились признаки болезни, и их перевели в инфекционный госпиталь. Остальных граждан с неподтвержденным диагнозом отпустили по домам.
Эта запись была опубликована 27.04.2020в 15:20. В рубриках: Медицина.
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