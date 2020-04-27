В Хабаровском крае наращивают количество тестов у пациентов с признаками COVID-19. Ситуацию с заболеваемостью и меры по борьбе с инфекцией сегодня обсудили на аппаратном совещании у губернатора края. Как отметили на совещании, всего с начала пандемии в регионе уже выполнено свыше 26 тысяч тестов.

— Сейчас нарастающим итогом у нас зафиксировано 406 случаев заболевания. За сутки появились 27 новых пациентов, но есть и новые выздоровевшие. Так, с начала подъема заболеваемости излечились уже 50 пациентов. Еще 22 человека готовятся к выписке, — доложил министр здравоохранения края Александр Витько.

Он отметил, что на лечении находится 351 пациент. Заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях. С пневмониями в стационарах лежат 134 человека. А под наблюдением – 700 человек, в том числе и те жители края, кого вывезли накануне отдельным рейсом из Таиланда.

Напомним, что в воскресенье, 26 апреля, в Хабаровск из Бангкока прилетел борт авиакомпании «Аврора» с россиянами, которые не смогли вовремя вернуться из-за закрытия границ. Всего в краевую столицу прилетели 113 человек. Всех их поместили в обсерватор на двухнедельный карантин.

Ранее, 12 апреля, в краевую столицу доставили 95 россиян из Сеула. Они также находились на карантине. Позже у некоторых появились признаки болезни, и их перевели в инфекционный госпиталь. Остальных граждан с неподтвержденным диагнозом отпустили по домам.