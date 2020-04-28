«Эстафету» у них приняли более сотни путешественников, прибывшие в минувшие выходные в краевой центр из Таиланда. Сегодня в ходе заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина рассказала, что 24 апреля все люди, проживавшие в обсерваторе на базе гостиницы «Семь звезд», покинули его после двухнедельного карантина. Из 64 человек, которые были туда заселены, 15 впоследствии попали в инфекционный госпиталь в больницы №10 с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сейчас помещения освободившейся гостиницы дезинфицируют, приводят в порядок номера, нуждающиеся в обновлении после длительного пребывания постояльцев. Если потребуется, этот обсерватор будет готов принять новую партию людей в ближайшие дни», — сказала Елена Лагошина.

Тем временем, 26 апреля в обсерватор, развернутый на базе гостиницы «Турист», заселилось 113 человек, прибывших из Страны тысячи улыбок. Это жители Амурской области, Камчатского и Хабаровского краев (наши земляки — хабаровчане, комсомольчане и новоургальцы).

«Туристы, обживающие обсерватор, попросили содействия в решении бытовых проблем, касающихся передачи им необходимых вещей и продуктов родственниками, высказали ряд других пожеланий. Все эти вопросы мы стараемся отрабатывать индивидуально и оперативно, чтобы проживание в изоляции было для людей максимально комфортным», — отметила Лагошина.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе заседания оперативного штаба распорядился уделить особое внимание семьям с детьми.

«31 ребенок попал в обесрватор: один младенец, 12 дошкольников и 18 школьников. Прошу переговорить с их родителями и уточнить, чем мы можем помочь в организации досуга детей — книгами, раскрасками, игрушками, наборами для творчества. Представьте, что вы прилетели в родной город, а попасть домой не можете. Это для взрослых-то людей психологически сложная ситуация, а для детей и подавно. Нам всем нужно помочь людям спокойно пережить время карантина», — резюмировал градоначальник.