Министерство транспорта России составило список организаций, которые будут включены в перечень системообразующих предприятий страны. Речь идет о компаниях, играющих важную роль в национальной экономике. В числе 162 российских предприятий, представленных федеральным ведомством, значатся региональные АО «Хабаровский аэропорт», КГУП «Хабаровские авиалинии», АО «Амурское пароходство». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Регионам поручено организовать мониторинг за финансово-экономической ситуацией на этих предприятиях. Полученная информация ежедневно заносятся в базу данных федерального портала «Работа в России». В частности указываются актуальные сведения о режимах труда работников, планируемых высвобождениях, возникновении задолженности по заработной плате. На основе этой информации будет приниматься решение об уровне государственной поддержки того или иного системообразующего предприятия, — пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть для системообразующих предприятий ряд мер, направленных на поддержку в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Это, в частности, предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств, которые необходимы для закупки сырья и комплектующих, выплаты авансов поставщикам, административная поддержка и ряд других мероприятий.