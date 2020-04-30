Лоточники выйдут на улицы в «усеченном формате»: пандемия коронавируса внесла коррективы в работу сезонных ларьков и палаток. Предпринимателям, чьи торговые точки расположены в местах массового скопления людей, рекреационных зонах, рекомендовано пока не открывать их вовсе.
«Это касается скверов, парков, набережных и других территорий, которые сейчас закрыты для посетителей. Мы обратились к коммерсантам с просьбой пока не открывать там свои торговые объекты. Надо отметить, что бизнесмены отнеслись с пониманием к нашей просьбе и поддержали её», — сообщила начальник городского отдела по организации работы рынков и мелкой розницы Елена Тримцукова.
Напомним, что в этом году на конкурс по размещению точек летней уличной торговли было выставлено более 710 мест, около 670 из них оказались востребованными у предпринимателей.
Эта запись была опубликована 30.04.2020в 18:57. В рубриках: Общество.
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