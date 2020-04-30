Летняя торговля в Хабаровске стартует в Первомай
Дата | 30.04.2020 В рубриках: Общество

Лоточники выйдут на улицы в «усеченном формате»: пандемия коронавируса внесла коррективы в работу сезонных ларьков и палаток. Предпринимателям, чьи торговые точки расположены в местах массового скопления людей, рекреационных зонах, рекомендовано пока не открывать их вовсе.

«Это касается скверов, парков, набережных и других территорий, которые сейчас закрыты для посетителей. Мы обратились к коммерсантам с просьбой пока не открывать там свои торговые объекты. Надо отметить, что бизнесмены отнеслись с пониманием к нашей просьбе и поддержали её», — сообщила начальник городского отдела по организации работы рынков и мелкой розницы Елена Тримцукова. 

Напомним, что в этом году на конкурс по размещению точек летней уличной торговли было выставлено более 710 мест, около 670 из них оказались востребованными у предпринимателей.

Эта запись была опубликована 30.04.2020в 18:57. В рубриках: Общество.


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