Лоточники выйдут на улицы в «усеченном формате»: пандемия коронавируса внесла коррективы в работу сезонных ларьков и палаток. Предпринимателям, чьи торговые точки расположены в местах массового скопления людей, рекреационных зонах, рекомендовано пока не открывать их вовсе.

«Это касается скверов, парков, набережных и других территорий, которые сейчас закрыты для посетителей. Мы обратились к коммерсантам с просьбой пока не открывать там свои торговые объекты. Надо отметить, что бизнесмены отнеслись с пониманием к нашей просьбе и поддержали её», — сообщила начальник городского отдела по организации работы рынков и мелкой розницы Елена Тримцукова.

Напомним, что в этом году на конкурс по размещению точек летней уличной торговли было выставлено более 710 мест, около 670 из них оказались востребованными у предпринимателей.