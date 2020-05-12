Банк ВТБ поддержал Хабаровский край в борьбе с коронавирусом. Финансово-кредитная организация направила региону благотворительную помощь в размере 5 миллионов рублей. Об этом на рабочей встрече губернатору Сергею Фургалу сообщил вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО Евгений Орлов.

— Мы благодарим вас за то, что в непростое для всех время, вы нашли возможность и ресурсы, чтобы оказать нам содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Эти деньги будут направлены на защиту здоровья граждан. Это очень важно и для Правительства края, и для жителей нашего региона, — отметил Сергей Фургал.

В свою очередь Евгений Орлов подчеркнул, что банк намерен и в дальнейшем развивать партнерские отношения с Хабаровским краем. Сегодня ВТБ реализует широкий спектр мер поддержки населения и бизнеса в регионе. Так, например, физическим лицам предоставляются кредитные каникулы, а также льготная ипотека по госпрограмме. Предприятия могут получить в банке льготный кредит на зарплату в рамках программы господдержки отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Для малого и среднего бизнеса доступны собственные программы банка по реструктуризации кредитов.