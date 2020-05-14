Из-за пандемии коронавируса в июне-2020 ребята не выйдут на помощь городу – такое решение принято мэрией для защиты безопасности жизни и здоровья детей. Как рассказала главный специалист городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Дарья Белова, этим летом в краевой столице запланирована работа для 129 трудовых отрядов старшеклассников (ТОС). Обеспечить себе летнюю занятость смогут 1949 подростков от 14 до 18 лет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как и прежде, они будут трудиться на социально значимых объектах города, заниматься благоустройством дворов, парков и скверов. Ребята будут проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия на жилмассивах, оказывать социальную помощь пожилым хабаровчанам и людям, нуждающимся в поддержке, учить горожан «серебряного возраста» премудростям обращения с компьютером. Будут работать районные и городской штабы, совет по координации деятельности ТОС. Запланированы смотр-конкурс «Марш трудовых отрядов», обучение бойцов ТОС в «Школе лидеров» и «Школе журналистики», проведение «Эко-квеста», конкурса талантов «Звездный миг», командных соревнований «Битва активов» (в случае снятия ограничений на массовые мероприятия, установленные из-за пандемии COVID-19). По словам Дарьи Беловой, с условием подвижек в графике, вызванных пандемией, первая летняя трудовая смена пройдет с 1 по 24 июля, а вторая – с 27 июля по 19 августа.

«Обе они состоятся, если позволит эпидемиологическая обстановка в городе», — подчеркнула она.

За свой труд бойцы отрядов получат заработную плату. Она осталась на уровне прошлого года: 3300 рублей за 18 дней смены. Все, кто хочет вступить в ряды школьных трудовых отрядов, могут обратиться в МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» (телефон: 46-70-61) и в городское управление по делам молодежи и социальным вопросам (телефон: 40-89-91).