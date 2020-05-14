Горнодобывающая промышленность края начала новый сезон с наращивания объемов производства золота. За первые четыре месяца предприятия региона добыли 5,9 тысяч кг драгоценного металла. Показатель оказался выше прошлогоднего на 11,8%.

— Производство сумели нарастить ООО «Ресурсы Албазино» и ООО «Светлое» компании «Полиметалл». Дополнительные объемы золота также получены ООО «НГК Ресурс» на месторождении «Полянка», которое запустили в эксплуатацию в прошлом году. В крупных компаниях вовремя перестроили работу с учетом новых требований завоза вахтовых рабочих, веденных из-за коронавирусной инфекции. Поэтому негативное влияние от пандемии удалось минимизировать, — пояснили в министерстве природных ресурсов края.

Сейчас добычу золота в регионе осуществляют 25 предприятий: 6 разрабатывают рудное золото, 16 — занимаются россыпным. Кроме того, одна компания добывает платину, еще две добывают олово. Так, добыча олова за отчетный период составила 694 тонны, что также на 18,6% больше, чем в прошлом году.

— Увеличение объемов производства олова в концентрате в январе-апреле обусловлено наращиванием объемов переработки руды на АО «Оловянная рудная компания». Это стало возможным благодаря модернизации Солнечной обогатительной фабрики. Объем перерабатываемой руды вырос на 34%. В итоге добыча олова увеличилась в 2,1 раза, — уточнили в министерстве.

Вслед за ростом добычи металлов в Хабаровском крае подросли и отчисления горнодобывающих компаний в краевую казну. За четыре месяца поступления от отрасли составили почти 2,3 млрд рублей. Компании перечислил в бюджет налогов на 2,3% больше, чем в прошлом сезоне.