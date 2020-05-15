В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности подвели итоги конкурса на возмещение понесенных затрат садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Документы подали семь муниципальных образований, которые в этом году получат краевые субсидии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Речь идет о софинансировании из регионального бюджета муниципальных расходов, направляемых на возмещение понесенных затрат на инженерное обеспечение участков, технологическое присоединение к расположенным за пределами СНТ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, деньги могут быть направлены на благоустройство земельных участков общего назначения в границах СНТ.

Максимальный объем субсидии, предоставляемый одному товариществу — 50 % понесенных затрат, но не более 500 тыс. рублей в год. В 2020 году на субсидии СНТ краевые власти выделили 4 млн. рублей. Заявки поданы на сумму 1,7 млн. рублей. Финансовую помощь получат не менее 10 товариществ.

— Документы нам предоставили администрации Хабаровска, Амурска, Хабаровского, Комсомольского, Советско-Гаванского Верхнебуреинского районов и района им. Лазо. Обязательным условием для муниципалитетов является софинансирование краевой программы. Чтобы обеспечить исполнение заявки, муниципальному образованию необходимо вложить около 30% своих средств, — отметили в министерстве.

Напомним, что СНТ краевые власти финансово поддерживают с 2016 года. В прошлом году около 2 млн. рублей краевых средств получили пять территорий. Финансирование было распределено между Верхнебуреинским и Хабаровским районами, а также г. Комсомольском-на-Амуре, г. Советской Гаванью и г. Амурском.