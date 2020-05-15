По данным КГКУ «Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района», с начала года по сегодняшний день в краевой столице зарегистрировано 5500 безработных, из них 4100 — только за время пандемии. Не у дел оказались повара, бармены, официанты, кондитеры и другие представители общепита, работники гостиничного и туристического бизнеса, торговли, отраслей культуры и образования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Центр занятости населения» может предложить нетрудоустроенным жителям краевой столицы около пяти тысяч вакансий, однако далеко не все из них соответствуют запросам соискателей. Большинство предлагаемых мест – в строительной отрасли: нужны каменщики, бетонщики, бульдозеристы, грузчики, экскаваторщики, прорабы, сварщики, кровельщики. Несмотря на рост безработицы, многие компании Хабаровска по-прежнему испытывают нехватку рабочих рук. К примеру, АО «Хабаровская Горэлектросеть» хоть сегодня готова принять более двух десятков электромонтеров, которым стабильно будет выплачиваться зарплата.

«У нас есть ремонтно-строительный участок. Ему необходим инженер, плотник-бетонщик, каменщик, слесарь-ремонтник. На нашем предприятии сотрудникам предоставляются социальные льготы: обучение персонала, оплата мобильной связи и аренды квартир иногородним работникам, выплачивается материальная помощь и многое другое. Также нам требуются специалисты по эксплуатации электросчетчиков, начальник технического аудита, экономист. Дипломированные эрудиты могут возглавить управление по техническому присоединению», — рассказал главный инженер «Хабаровской горэлектросети» Игорь Суслов.

Как отметили в «Центре занятости», с момента начала пандемии уровень безработицы в Хабаровске значительно вырос: сейчас он составляет 0,6% (до пришествия коронавируса он равнялся 0,3%). Практика показывает, что в сложной экономической ситуации количество людей, потерявших работу, будет только расти, но, как уверяют руководители многих компаний, для хороших специалистов рабочих профессий всегда найдутся интересные предложения.