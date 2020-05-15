По данным КГКУ «Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района», с начала года по сегодняшний день в краевой столице зарегистрировано 5500 безработных, из них 4100 — только за время пандемии. Не у дел оказались повара, бармены, официанты, кондитеры и другие представители общепита, работники гостиничного и туристического бизнеса, торговли, отраслей культуры и образования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
«Центр занятости населения» может предложить нетрудоустроенным жителям краевой столицы около пяти тысяч вакансий, однако далеко не все из них соответствуют запросам соискателей. Большинство предлагаемых мест – в строительной отрасли: нужны каменщики, бетонщики, бульдозеристы, грузчики, экскаваторщики, прорабы, сварщики, кровельщики. Несмотря на рост безработицы, многие компании Хабаровска по-прежнему испытывают нехватку рабочих рук. К примеру, АО «Хабаровская Горэлектросеть» хоть сегодня готова принять более двух десятков электромонтеров, которым стабильно будет выплачиваться зарплата.
«У нас есть ремонтно-строительный участок. Ему необходим инженер, плотник-бетонщик, каменщик, слесарь-ремонтник. На нашем предприятии сотрудникам предоставляются социальные льготы: обучение персонала, оплата мобильной связи и аренды квартир иногородним работникам, выплачивается материальная помощь и многое другое. Также нам требуются специалисты по эксплуатации электросчетчиков, начальник технического аудита, экономист. Дипломированные эрудиты могут возглавить управление по техническому присоединению», — рассказал главный инженер «Хабаровской горэлектросети» Игорь Суслов.
Как отметили в «Центре занятости», с момента начала пандемии уровень безработицы в Хабаровске значительно вырос: сейчас он составляет 0,6% (до пришествия коронавируса он равнялся 0,3%). Практика показывает, что в сложной экономической ситуации количество людей, потерявших работу, будет только расти, но, как уверяют руководители многих компаний, для хороших специалистов рабочих профессий всегда найдутся интересные предложения.
Эта запись была опубликована 15.05.2020в 13:46. В рубриках: Общество.
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