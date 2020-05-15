Некоторые уже начали работу, остальные – в процессе предстартовой подготовки. Завтра, 16 мая, большая сельскохозяйственная ярмарка должна была заработать у арены «Ерофей», однако, по рекомендации Роспотребнадзора, организаторы отодвинули ее открытие на конец месяца. Ярмарочные ряды на этой площадке будут готовы встретить покупателей 30 мая. В этот же день аграрии, производители мясной, молочной и хлебобулочной продукции будут рады встрече с хабаровчанами на ярмарке в торговом центре «ЭкоДом» на улице Ленинградской. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказала начальник управления торговли краевого Минсельхоза Алла Сорока, ежегодно в Хабаровске с наступлением весны начинают свою работу восемь крупных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. Помимо двух вышеперечисленных площадок, свою продукцию фермеры реализуют в микрорайоне «Ореховая сопка» (открытие запланировано на 27 июня), в ДК «Русь» (ярмарка развернется, как только завершится ремонт здания Дома культуры). С 1 мая ярмарочные ряды уже функционируют на Центральном городском продовольственном рынке, в МТЦ «Выборгский», ЗАО «Али», на рынках, расположенных в Южном микрорайоне и в районе остановки Судоверфь. Несмотря на то, что работой ярмарок выходного дня в краевой столице сейчас преимущественно занимаются частные организации, в первую очередь они предоставляют торговые места именно сельхозпроизводителям, причем по льготным тарифам.

«Открытие ярмарок выходного дня было прекрасной идеей, которая успешно воплотилась в жизнь. Продукция, которую местные производители предлагают покупателям, оказалось очень востребована и пользуется неизменным спросом», — отметила Алла Сорока.

Не забыла отрасль торговли и о дачниках, садоводах и огородниках. Конечно, на своих участках они выращивают овощи, фрукты и зелень для собственных нужд, но рады предложить экологически чистые плоды своих трудов хабаровчанам и гостям города. Как отметили в городском управлении торговли, для того, чтобы горожане могли это сделать, на льготных условиях им предоставляются торговые места практически во всех районах города. В общей сложности в текущем году в краевом центре для реализации сельхозпродукции выделено 137 торговых мест. Продавцы займут их, когда на грядках поспеет первый в этом году хабаровский урожай.