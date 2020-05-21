С начала пандемии Яндекс.Еда втрое расширила географию своего присутствия, чтобы в условиях закрытия залов обеспечить заказами как можно больше ресторанов. Одним из новых регионов для сервиса стал Дальневосточный федеральный округ. Яндекс.Еда теперь доставляет готовые блюда во Владивостоке и Хабаровске. Аналитики сервиса изучили первые заказы жителей Хабаровска и выяснили, какие блюда пользуются у них наибольшей популярностью.

Топ самых популярных позиций возглавляют блюда американской кухни. Жители города часто заказывают хот-доги с картофелем фри и наггетсы. Спросом также пользуются тако, буррито и салаты – например, «Цезарь». Самые популярные напитки в городе – кола и лимонад.

С Яндекс.Едой уже работают популярные локальные заведения, например, Ukushu и Cafe Mexico. Сервис продолжает подключать новые рестораны. Начать работать с платформой можно за несколько часов, заполнив форму. Новые заведения, подключающиеся к Яндекс.Еде, могут воспользоваться программой поддержки независимых ресторанов и сетей, включающих до трех ресторанов. Расходы на доставку первых 100 заказов сервис берет на себя, а собственными силами рестораны смогут доставлять с нулевой комиссией до 15 июня.

Клиенты могут оформить заказ через приложения Яндекс, Яндекс.Еда и Яндекс.Такси, а также на сайте eda.yandex. Для этого нужно выбрать понравившийся ресторан, собрать блюда в корзину и оплатить заказ банковской картой или с помощью ApplePay. Стоимость доставки сервиса зависит от суммы заказа: в среднем она составляет 49 рублей, а блюда на сумму от 1500 рублей привезут бесплатно. На время пандемии все заказы передаются бесконтактно: курьер ставит заказ у двери и отходит на несколько метров, пока клиент забирает пакеты. Среднее время доставки составит 30-40 минут.

Яндекс.Еда — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе. С Яндекс.Едой сотрудничают 22 тысячи заведений в 104 городах. С осени 2019 года сервис также работает в Казахстане.