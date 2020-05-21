Однако это пока лишь предварительные итоги: окончательное решение будет принято в сентябре. Как сообщил главный художник города Сергей Пеньков, в краевом центре завершился первый этап рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Эта процедура проводится в рамках реализации национального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». Перечень из 40 объектов, из которых хабаровчанам предлагалось сделать выбор, был размещен на официальном сайте мэрии. Проголосовать можно было также, направив письмо на электронную почту городского департамента архитектуры. С 1 апреля по 10 мая 2020 года от горожан поступило 5999 предложений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В этом году на выбор жителям города было представлено четыре десятка вариантов. Три из них набрали более тысячи «лайков»: это сквер на площади имени Серышева – 1855 голосов; сквер на пересечении улиц Тихоокеанской – Руднева – переулка Ульчского – 1320 предложений; за сквер по улице Энтузиастов (в районе улиц Жуковского – Энтузиастов) проголосовали 1010 человек. Эта тройка вышла в финал рейтингового голосования, которое состоится в сентябре 2020 года. Один из объектов, который горожане «лайкнут» наибольшее количество раз, и будет определен как подлежащий благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году», – рассказал Сергей Пеньков.

Напомним, что аналогичная процедура была организована и в прошлом году. Тогда в финал вышел сквер по улице Сергеевской в поселке Березовка. Проект обустройства здесь места отдыха уже готов. В июле, после проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика, специалисты приступят к работе.