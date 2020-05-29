В Хабаровске нарастили количество коек, предназначенных для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Буквально за неделю в городских больницах добавили 115 новых мест. Так, в 10-й горбольнице, где развернут инфекционный госпиталь, и в подведомственных ей учреждениях оборудовано 55 мест. Еще 60 коек подготовили на базе 2-й краевой клинической больницы. В итоге сейчас в столице региона можно использовать 826 мест, доложил губернатору на заседании оперативного штаба министр здравоохранения края Александр Витько.

— В 10-й горбольнице и санатории «Амурский» у нас действует 570 коек. В 11-й больнице есть 150 мест, в детской краевой клинической больнице имени А.К. Пиатровича – 46 мест и во 2-й краевой клинической больнице — еще 60 новых мест. При этом в городе сейчас занято 68% коечного фонда. Кроме того, у нас есть резерв, — сообщил Александр Витько.

Министр уточнил, что всего по краю в настоящий момент развернуто 1474 койки. При том, что Министерство здравоохранения РФ рекомендовало подготовить 1315 мест.

— У нас сейчас полностью продумана маршрутизация пациентов с COVID-19. Заболевшие разделяются на 4 основных потока. Первый поток — это те, кто лечатся дома; второй поток – больные со средней и тяжелой формой, они лежат в инфекционном госпитале; третий поток – пациенты с пневмонией, их наблюдают во 2-й краевой больнице. И отдельно под контролем 10-й больницы долечиваются пациенты с легкой степенью тяжести и те, кто переболел и ждет выписки. Такая система позволяет не смешивать людей и избежать заражения, — подчеркнул Сергей Фургал.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на 29 мая в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 1890 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+63 случая за сутки). 843 человека выздоровели (+40 за сутки), 11 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находятся 1036 пациентов, все заболевшие наблюдаются врачами.

Показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 147 случаев на 100 тысяч населения, в РФ — 258 случаев, в ДФО – 116 случаев. 76% всех фактов заболевания выявлено в Хабаровске. Средний ежедневный прирост заболеваемости в регионе составляет 3,5%, что больше чем по России (2,3%), но меньше, чем по ДФО (4,1%).