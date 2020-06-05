Дата | 05.06.2020 В рубриках: Медицина
На 4 июня в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 2333 (+60 за сутки) случая заболевания коронавирусной инфекцией. 1211 человек выздоровели (+42 за сутки), 14 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находятся 1108 пациентов. Заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях.
Эта запись была опубликована 05.06.2020в 08:50. В рубриках: Медицина.
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