На 4 июня в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 2333 (+60 за сутки) случая заболевания коронавирусной инфекцией. 1211 человек выздоровели (+42 за сутки), 14 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находятся 1108 пациентов. Заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях.

Эта запись была опубликована 05.06.2020в 08:50. В рубриках: Медицина.