Управление Роспотребнадзора по краю совместно с Хабаровским НИИ эпидемиологии и микробиологии проводит бесплатное тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Для прохождения исследования нужно оставить специальную заявку.

— На сайте института есть анкета, которую нужно заполнить и обязательно указать электронную почту и телефон. Тестирование, которое оценит состояние иммунитета, будет проводиться среди населения всех возрастов. Основное условие – то, что человек на момент исследования не должен болеть коронавирусной инфекцией. Если волонтер подойдет по параметрам, ему сообщат, в какое лечебное учреждение надо будет прийти и сдать кровь на анализ. О результатах теста сообщат дополнительно, — сообщила главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.

Она также уточнила, что на первом этапе пробы возьмут у хабаровчан и жителей близлежащих сел Хабаровского района. В дальнейшем будет организовано тестирование и жителей других территорий. Заполнить форму участника можно по адресу: http://hniiem.rospotrebnadzor.ru/anketa_volonter/ .