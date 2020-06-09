Подвижки к улучшению ситуации есть, но о скором окончании пандемии речи еще не идет. Динамику заболеваемости новым опасным вирусом и положение дел с сезонными инфекциями в краевой столице обсудили сегодня участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщила собравшимся заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, по состоянию на 8 июня в Хабаровском крае зарегистрировано 2596 случаев заболевания, при которых диагноз «COVID-19» подтвердился. 80% от общего числа заболевших составляют жители Хабаровска – 2084 горожанина. За последние сутки список пациентов увеличился на 59 человек. Все они – жители краевой столицы. Рост выявленных случаев стал результатом увеличившегося количества обследованных, обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Из 406 хабаровчан с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, обследованных за последнюю неделю, 41% имеет бессимптомное носительство, 45,7% пациентов – с пневмонией, у остальных наблюдаются признаки острой респираторно-вирусной инфекции. Все эти люди были в контакте с ранее выявленными больными. Выздоровело 1314 человек, 17 – умерло.

«Не сдает своих позиций и внебольничная пневмония. С начала текущего года зарегистрировано 3610 случаев, за прошедшую неделю она была диагностирована у 331 жителя Хабаровска, а неделей ранее таких больных насчитывалось 302. А вот обстановка с ОРВИ – нормализуется: снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. В течение недели было зарегистрировано 1504 случая, что ниже эпидпорога на 33,7%», — сообщила спикер.

Не вызывает особых опасений и ситуация с клещевым энцефалитом: с начала сезона за помощью к врачам из-за укусов иксодид обратилось 1330 хабаровчан, 489 из них – дети.

«Это на 29% меньше, чем было зарегистрировано за аналогичный период прошлого года. По данным минздрава, в край поступило 15340 доз противоклещевого иммуноглобулина, из них более 6 тысяч — для бесплатного ведения детям, так что теперь всем пострадавшим может быть оказана медикаментозная помощь. Хабаровск обеспечен препаратом в полном объеме», — рассказала Елена Лагошина.

Как было отмечено на заседании, решение о смягчении (или продлении в прежнем объеме) ограничений, связанных с COVID-19, краевое правительство примет к концу текущей недели. Расслабляться хабаровчанам пока не стоит: тенденция к уменьшению числа инфицированных только наметилась, но еще остается очень робкой. Только неукоснительное соблюдение всеми жителями краевой столицы необходимых профилактических мер (перчаточного и масочного режимов, социальной дистанции) позволит переломить ситуацию и взять устойчивый курс на всеобщее выздоровление.