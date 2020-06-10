Губернатор края Сергей Фургал провел заседание президиума совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе. При участии руководителей объединений предпринимателей, регионального союза работодателей, краевые власти обсудили плановое снятие ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Смягчение режима самоизоляции по поручению губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае начнется уже на этой неделе. В поэтапный план войдут предложения бизнес-сообщества края, которое рекомендует использовать опыт Москвы, где снятие ограничений уже началось с 9 июня.

— Все мы ждали спада заболеваемости, стабилизации ситуации. Опыт Москвы показателен с точки зрения качества организации работы по борьбе с пандемией. Соответствующий документ о постепенном снятии самоизоляции, который согласован Роспотребнадзором, подписан мэром. В столице уже через неделю заработают летние кафе, возобновятся спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Через две недели планируется открыть фитнес-клубы. Мы предлагаем этот опыт взять за основу, — отмечает заместитель председателя краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Андрей Веретенников.

В случае снятия ограничений бизнес-сообщество края готово взять на себя обязательства по соблюдению всех санитарных требований, подписав соответствующее соглашение с региональным управлением Роспотребнадзора.

Позицию бизнеса поддерживает и краевой союз работодателей. Предприниматели сегодня несут большие убытки. Из-за упущенной прибыли многим из них приходится закрываться. Тем, кто остался на плаву, в случае продления ограничительных мероприятий сложнее будет выходить из кризисной ситуации.

Губернатор отметил, что все предложения бизнеса войдут в региональный план.

— За время действия карантинных мероприятий в регионе удалось выстроить систему маршрутизации больных с коронавирусом, наладить диагностику и лечение. Заполняемость в инфекционных госпиталях края сегодня составляет менее 50%. Это дает предпосылки для постепенного снятия самоизоляции. Я поручил специалистам правительства края проработать снятие ограничений по отраслям. Заработают детские сады. Постепенно будем открывать набережные, скверы и парки – сначала для одиночных прогулок и занятий спортом. Дальше будем двигаться в направлении общепита, туризма, снятия ограничений для проведения массовых мероприятий, — отметил Сергей Фургал.

При этом губернатор подчеркнул, что об отмене масочного режима речи не идет. Кроме того, по мере снятия ограничений дезинфекционные мероприятия необходимо усилить, так как не исключено, что ситуация с заболеваемостью может измениться.

По итогам заседания представители предпринимательского сообщества отметили, что между властью и бизнесом выстроен конструктивный диалог. В дальнейшем на площадке совета будет продолжено обсуждение мер поддержки бизнеса, который пострадал из-за ситуации с коронавирусом.