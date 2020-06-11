Меры по поддержанию общественного порядка, а также защите хабаровчан и гостей краевого центра от террористической и эпидемиологической угроз обсудили накануне участники совместного заседания городской антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений и укреплению правопорядка. В первую очередь в ходе встречи было отмечено, что 5 июня текущего года на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию мер в целях недопущения распространения коронавируса нового типа при губернаторе Хабаровского края было принято решение провести парад войск Хабаровского гарнизона без участия зрителей, в том числе ветеранов и детей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На трибунах и площади имени Ленина не будет никого: из-за неблагоприятной обстановки с COVID-19 горожанам рекомендуется смотреть парад по телевизору. Однако правоохранительные органы не исключают возможности скопления горожан, которые все-таки решат рискнуть здоровьем и увидеть все воочию на месте событий. Также, по предположению городских властей, могут появиться желающие посмотреть на проведение тренировок парада. Такие действия жителей краевой столицы могут осложнить и без того непростую эпидемиологическую обстановку в городе.

Как доложил собравшимся начальник отдела обеспечения общественного порядка УМВД России по городу Хабаровску Андрей Дорошенко, в канун торжеств хабаровская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы. Будут обследованы все колодцы, чердаки и подвалы в зданиях, расположенных вблизи мест проведения мероприятий – чтобы исключить возможность их использования для организации противоправных акций. К этой работе будут подключены сотрудники городского управления ЖКХ и жилищных организаций. За полтора часа до парада весь путь его следования первыми пройдут кинологи со служебно-розыскными собаками, обученными искать взрывчатые вещества. В день парада полицейскими кордонами и металлическими ограждениями будут перекрыты проезжая часть и пешеходные переходы улиц Шеронова, Пушкина и Карла Маркса. Во время вечернего салюта аналогичные меры будут приняты в районе набережной и арены Ерофей: непосредственное массовое присутствие горожан на этих площадках из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в городе исключено. По этой причине не будет увеличено и количество городского пассажирского транспорта, как это обычно происходило во время фейерверков в краевой столице.

Начальник городского управления ГО и ЧС Андрей Акимов сообщил, что городские спасатели также готовятся к проведению торжеств. Все экстренные службы города в праздничный день заступят на дежурства усиленным составом. Все расчеты и техника будут наготове. В канун парада и в день его проведения по хабаровским улицам будет курсировать автомобиль, оснащенный громкоговорителем, через который хабаровчанам напомнят о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций проверены все запасы городского резерва для ликвидации их последствий – они могут быть выданы в любой момент. Резюмируя обсуждение вопроса, члены комиссии отметили, что в целом к проведению праздника безопасно Хабаровск готов.