Застройщик приступил к руинированию дома 15 по улице Дикопольцева, который вместе с другим, таким же ветхим, строением десятилетиями портил вид на одну из городских достопримечательностей.

Снос дома ведет ООО «Дальвостокстрой», получившее право на развитие этого участка по итогам аукциона. В рамках программы развития застроенных территорий, девелоперы должны были сначала расселить людей. Все жители бараков на прудах уже получили благоустроенные квартиры. Собственники – в собственность, наниматели – в соцнайм с возможностью приватизации. Всего расселено 34 помещения.

«Последний договор мы подписали месяц назад. Все люди, которые долгие годы жили в неблагоустроенном доме, обрели новые комфортные квартиры. Некоторых пришлось разыскивать – они по документам жили здесь, а фактически – в разных районах. Но мы всех нашли, всем предоставили жилье. Теперь, после завершения сноса и прохождения всех положенных по закону процедур, сможем начать работы на этом участке», — сообщил исполнительный директор ООО «Дальвостокстрой» Алексей Матвеев.

Напомним, что программа по развитию застроенных территорий в Хабаровске, благодаря которой городские пруды будут очищены от бараков, реализуется весьма успешно и обязательно будет продолжена. К примеру, в 2018 году застройщики при поддержке городской администрации обеспечили благоустроенными квартирами жителей 18 ветхих домов, в 2019 – 14. Уже несуществующие ныне бараки располагались в «ГУПРовском городке», в переулке Батарейном, на Тихоокеанской, в границах улиц Краснореченской и Оборонной.