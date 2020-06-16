В мае, побывав на объекте, мэр города Сергей Кравчук дал поручение завершить обустройство автопарковки и двора до конца июля, так как в августе в краевой центр приходят муссоны, которые могут помешать реализовать эти планы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Пожелания мэра мы выполнили – приступили к благоустройству придомовых площадей. Завершим его, как и договаривались с градоначальником, в конце июля. К этому времени уложим асфальт, согласно проекту вымостим отдельные участки брусчаткой, установим спортивную площадку с резиновым покрытием, детский игровой городок и малые архитектурные формы. Все остальные работы также ведем строго по графику, без отставаний», — рассказал ответственный за объект представитель компании-инвестора (ООО «Владивостокская фармацевтическая фабрика») Андрей Добрынин.

Серьезные позитивные подвижки внутри самого дома тоже налицо: уже полностью восстановлена герметичность кровли, закончен первый слой ее покрытия.

«Полностью доделать кровлю нам сейчас мешают дожди, но, как только они прекратятся, мы быстро наверстаем упущенное. Главное, что сейчас крыша не пропускает воду, и мы можем спокойно заниматься отделкой помещений. От плесени и потеков на стенах во всех подъездах уже избавились полностью, заканчиваем штукатурить», — поделился новостями «с полей» Андрей Добрынин.

По его словам, ежедневно на строительстве трудится до шести десятков рабочих различных специальностей. На финишную прямую вышли работы по наладке отопления, канализации и водоснабжения. Никаких препятствий и трудностей в выполнении поставленных задач у строителей нет: все необходимые материалы, комплектующие, оборудование на площадке имеются. В том, что со стройкой все в порядке на прошлой неделе убедились дольщики, побывавшие в доме с инспекцией. Инициативная группа будущих жильцов прошлась с экскурсией по всему строительному периметру, увиденным осталась довольна.

Напомним, что этого новоселья хабаровчане ждут с 2015 года, когда активность на почти законченном объекте застопорилась из-за банкротства МУП «УКС». В 2020-м году была достигнута договоренность между краевыми, муниципальными властями и владивостокским инвестором о том, что объект будет достроен. Жилой дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных, но места для машин жильцов на дворовой автостоянке будет достаточно. Жилье строители сдадут «под ключ» — с ремонтом. Новоселам останется только завезти мебель. Сдача дома запланирована на декабрь этого года.