С 1 июля в России вступил в силу запрет на оборот немаркированных специальными средствами идентификации лекарств, обуви и табака.

Маркировка позволит проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. Это даст уверенность потребителю в том, что товары произведены законно и их качество соответствует заявленному. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав. Требования по маркировке товаров распространятся на производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю, а также аптеки и медицинские организации. Каждому товару присвоен индивидуальный код, — отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

К работе в новой системе готовы все государственные аптеки и медицинские учреждения края. В целом частные аптечные сети организовали работу в новых условиях. В регионе создано два центра компетенций, на базе которых организовано консультирование и подготовка специалистов.

По данным на конец июня, в Хабаровске 95 % от общего количества предприятий торговли, реализующих табачную продукцию, уже имеют онлайн кассы и сканер штрих-кодов с поддержкой 2D-сканирования. Абсолютное большинство из них также подключены к электронному документообороту, получили усиленную квалифицированную подпись, установили соответствующее программное обеспечение, зарегистрировались в системе «Честный ЗНАК».

При этом сетевые розничные предприятия торговли ранее перестали приобретать немаркированную табачную продукцию и успешно работают в новых условиях. В Комсомольске-на-Амуре и муниципальных районах края на сегодняшний день в системе маркировки табачной продукции работают 65% предприятий торговли.

Вместе с тем, оптовые продавцы обуви получают товар также промаркированным — это относится как к продукции отечественного, так и импортного производства. Представители оптовых предприятий, находящихся в регионе, подтверждают факт регистрации в системе «Честный ЗНАК» еще с конца 2019 года.

Обувь, произведенная в Китае, на оптовые предприятия края поступает в основном через дистрибьюторов. Маркировка продукции, предназначенной для реализации в России, производится на предприятиях-изготовителях. Те, у кого был в наличии не промаркированный товар, должны были реализовать его до 1 июля, либо к указанной дате провести маркировку. Предприниматели, заинтересованные остаться на рынке реализации обуви, активно приобретают необходимое оборудование и программное обеспечение для маркировки, — отметили в министерстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что торговля маркированной продукцией не повлечет за собой какого-либо дефицита, однако в ряде случаев может повлиять на стоимость продукции, так как предприниматели в новых условиях вынуждены нести дополнительные затраты.

Представители министерства рекомендуют предпринимателям, которые до сих пор не зарегистрировались в информационной системе маркировки и осуществляют деятельность в нарушение законодательства, приостановить деятельность по обороту рассматриваемых товаров до устранения нарушений.

Напомним, что система «Честный ЗНАК» разработана Центром развития перспективных технологий. Сейчас обязательной маркировке подлежат меховые изделия. В 2020 году маркировка также станет обязательной еще для ряда товарных позиций. С 1 октября – для парфюмерной продукции и фотоаппаратов, а с 1 ноября – для шин и покрышек. При этом в рамках эксперимента в России также организована маркировка молочной продукции, питьевой воды, велосипедов и кресло-колясок для инвалидов. В перечень обязательных к маркировке эти позиции пока вносить не планируется.