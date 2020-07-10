В Хабаровском крае продолжается подготовка к предстоящей зиме. Как сообщает краевое министерство ЖКХ, инфраструктура региона уже приведена в порядок более чем на 30% от плана. Так, готовность коммунальных объектов составляет 37,4%, жилищного фонда — 31%, что соответствует уровню прошлого года.

— Полным ходом идет подготовка котельных – отремонтирована 61 котельная из 442. Ремонтируются дизель-генераторы (29% от плана), трансформаторные подстанции (38,5%), теплотрассы (23,6%), линии электропередачи (39,6%), водопроводы (18,4%) и канализационные сети (24,8%). Опрессовано свыше 1 тысячи км теплотрасс, что составляет 79,1% от плана, — сообщили в министерстве.

По жилищному фонду сейчас продолжается ремонт элеваторных узлов, инженерных сетей, кровель, подвалов. Текущий ремонт жилых домов произведен на 37,2%. Уровень работ также соответствует динамике прошлого года.

Что касается завоза топлива в северные районы, то на 1 июля поставщиками уже отгружено 14,2 тысячи тонн угля, 100% угля от задания. Нефтепродукты накоплены в объеме 7,8 тысяч тонн, или 32% от потребности. Стоимость завоза составит 1,7 млрд рублей. Закончить доставку необходимо до 20 октября.