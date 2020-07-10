Общая эпидситуация в Хабаровском регионе не позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, тем более к третьему, на котором полноценно смогут открываться рестораны и все торговые центры. Об этом на заседании оперативного штаба в правительстве заявила главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

По данным управления Роспотребнадзора по краю, за последние сутки в регионе зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости сейчас составляет 382 на 100 тысяч населения, что выше, чем в ДФО (351), но ниже общероссийского (482). Заболеваемость продолжает активно распространяться в семьях, а также среди трудовых коллективов.

Между тем, бизнес-сообщество предлагает власти все же перейти к точечному снятию ограничений, наложенных на работу торговых центров и ресторанов. По мнению приглашенного на заседание штаба заместителя председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Андрея Веретенникова, бизнес готов нести полную ответственность за возможные нарушения санитарного режима.

— Три месяца мы уже работаем в режиме жестких ограничений. И сами знаем нарушителей санитарного режима в лицо и выступаем за их наказание. Но стоит задача – развивать отрасль, а пока только растет безработица. Нужно открывать объекты предпринимательства, но на условиях полной ответственности предпринимателей и контроля со стороны надзорных органов. Гарантией выполнения санитарных норм могли бы стать своеобразные паспорта готовности, подписанные предприятиями и надзорными структурами. Именно так уже делают в других регионах. Тогда, в случаях нарушений, бизнесмены подготовятся к тому, что их будут штрафовать и закрывать организации, — предложил Андрей Веретенников.

Мнения представителя бизнес-сообщества частично разделила и главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева. Она уточнила, что ранее служба уже заявляла о необходимости внедрения системы заявительного характера при работе объектов торговли и общепита. То есть организации, выполнив все требования, должны уведомлять об этом Роспотребнадзор. Сейчас целесообразно вернуться к этой практике, а каждая отрасль при этом должна подготовить точечные списки предприятий к открытию, после чего обеспечить контрольные мероприятия.

— Мы продолжаем повторять, что сейчас, как и на начальной стадии распространения инфекции, важно носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Без этого погасить волну заболеваемости не получится. Люди и предприниматели по-прежнему недооценивают эти простые меры, хотя мировой опыт уже доказал их абсолютную эффективность. Поэтому от самих граждан и руководства предприятий во многом зависит, сможем ли мы справиться с инфекцией или нам опять придется снова вернуться к жестким ограничениям. Хотелось бы, чтобы жители края и бизнес услышали этот призыв, — сказала главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего в группе риска оказываются врачи, водители, продавцы аптек и торговых точек. Всего нарастающим итогом в Хабаровском крае уже зарегистрировано свыше 5 тысяч случаев COVID-19.