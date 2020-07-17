Опасный вирус продолжает лютовать: число заболевших им хабаровчан продолжает расти. Как сообщила и.о. заместителя начальника городского управления физкультуры, спорта и здравоохранения Юлия Журавлева, за минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 117 новых случаев заболевания с подтвержденным диагнозом COVID-19 (всего 5754 случая). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Особую тревогу вызывает то, что большинство из них по-прежнему на счету краевой столицы: вчера у нас появилось 80 новых пациентов – более 70% от общекраевого показателя. В общей сложности в Хабаровске зарегистрировано 4496 случаев заболевания – львиная доля инфицированных по региону. За последние 7 дней в Хабаровске ежедневный прирост новых пациентов в среднем составил 73 человека, за предыдущую семидневку это было 65 горожан, а еще месяц тому назад за помощью к врачам обращалось ежедневно не более сорока хабаровчан. Тенденция отнюдь не позитивная», — поделилась неутешительной статистикой Журавлева.

Также она отметила, что все больные, выявленные в последние сутки, находились в контакте с людьми, заболевшими ранее. У 60% из них наблюдается клиника пневмонии, у 26% — симптомы ОРВИ, у остальных — бессимптомное носительство.

«Что касается острой респираторно-вирусной инфекции, то здесь Хабаровск тоже поставил печальный для себя рекорд: впервые в этом году эпидпорог по ней превышен на 3,9% в разгаре лета. На прошлой неделе к медикам обратилось 1943 жителя краевого центра с симптоматикой, характерной для ОРВИ, причем большинство заболевших – взрослые», — констатировала Юлия Журавлева.

Не оставляет хабаровчан в покое и внебольничная пневмония. За прошлую неделю ею заразились 489 жителей краевого центра. В подавляющем большинстве – взрослые. И состояние их далеко от удовлетворительного: 331 человек госпитализирован. В общей сложности число горожан, ставших жертвами внебольничной пневмонии в этом году, уже изрядно перевалило за 6 тысяч (6272).

«Возвращаясь к COVID-19, отмечу, что за весь период пандемии в Хабаровском крае от него исцелилось 2929 человек – чуть больше половины от общего числа заболевших (это говорит о том, что процесс выздоровления длителен и непрост), а 44 – умерло», — сказала Журавлева. «Уважаемые хабаровчане! Берегите свое здоровье – оно дается единожды и на всю жизнь! Подорвать его – просто, а вот восстановить бывает очень сложно, а иногда – невозможно. Прошу вас, не пренебрегайте масками, перчатками и антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию и правила личной гигиены. Сторонитесь тех, у кого налицо признаки инфекционного заболевания. Старайтесь максимально воздерживаться от посещения мест массового пребывания людей – нахождение в толпе увеличивает риск заражения в разы. А хабаровчанам «серебряного возраста» (старше 65 лет) необходима самоизоляция», — призвала жителей Хабаровска Юлия Журавлева.

Также она порекомендовала обращаться за помощью к медикам при первых признаках заболевания. COVID-19 ли это, ОРВИ ли, внебольничная ли пневмония – врачи разберутся: главное – не затягивать с вызовом доктора.