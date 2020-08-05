В мэрии продолжается прием документов от предпринимателей на компенсацию понесенных затрат, связанных с пандемией. Как отметили в управлении экономического развития администрации города, на антиковидную субсидию для представителей бизнеса, по решению мэра города Сергея Кравчука, из городского бюджета направлено 6,9 миллиона рублей. 28 июля был завершен прием документов на получение выплат. Заявки на разные суммы подали 48 предпринимателей. Таким образом, более трех миллионов рублей оказались нераспределенными. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В связи с этим из 48 представителей бизнеса субсидии получат все, у кого документы были оформлены правильно. Тем временем, мы запустили новый тур приема заявок. Он продлится до 17 августа включительно. Ждем предпринимателей для участия в конкурсе», — сказала консультант управления экономического развития городской администрации Анастасия Тарасова.

Субсидия предоставляется в форме возмещения уже понесенных предпринимателями затрат. В перечень входят: оплата коммунальных услуг, телефонной связи, интернета, охраны помещения. Также компенсации подлежат затраты, связанные с санитарной обработкой помещений, закупкой моющих, дезинфицирующих, чистящих средств, резиновых перчаток. Выплаты начнутся в сентябре.Ознакомиться с условиями конкурса и перечнем необходимых документов можно на официальном сайте администрации города в разделе «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19». Получить информацию о предоставлении финансовой муниципальной помощи для малого и среднего бизнеса также можно по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 40-91-16. Консультирование по подготовке пакета документов осуществляется по телефонам: 8 (4212) 41-94-99, 40-91-27.

Отметим, что в структуре уже поданных заявок на получение субсидий 42% занимают предприятия общепита, 30% — организации туристической отрасли, 10% — торговли, 10% — предприниматели, предоставляющие услуги в сфере спорта и дошкольного образования, 8% — это заявки от гостиничного бизнеса.