Сегодня в Хабаровск с рабочей поездкой прибыл министр спорта РФ Олег Матыцин. Глава федерального министерства проверил работы по строительству Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки сборных команд, провел рабочую встречу с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На базе Дальневосточной академии физической культуры обсуждались вопросы, связанные с развитием профессионального и любительского спорта, реализацией национального проекта «Спорт – норма жизни».

— На федеральном уровне поддержке этих направлений на Дальнем Востоке уделяется большое внимание. Этот вектор успешно реализует команда правительства края. Мы планируем продолжать укрепление материально-технической базы, совместно готовить кадры. Заинтересованы в том, чтобы в регионе проводились не только всероссийские, но и международные соревнования, так как Хабаровск является точкой интеграции в страны АТР. Это наши ближайшие соседи, с которыми мы также выстраиваем взаимодействие, — отметил Олег Матыцин.

По словам врио губернатора, с помощью федерального нацпроекта в регионе развивается спортивная инфраструктура. Речь идет о создании площадок ГТО, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов. Так, ко Дню края в регионе планируется открыть краевой дворец Самбо.

По поручению врио губернатора продолжится и поддержка профессиональных команд.

— У болельщиков края есть три горячо любимых команды. Это хоккейные клубы «Амур» и «СКА – Нефтяник», футбольная – «СКА – Хабаровск». Находясь в элите отечественного спорта, они достойно представляют регион. Мы со своей стороны стараемся решать финансовые проблемы. Например, в течение трех лет не было спонсоров у команды «Амур». Решили эту проблему. Будем выводить клуб в лидеры КХЛ. Уверен, что кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск, — отметил Михаил Дегтярев.

Врио губернатора также попросил у Олега Матыцина поддержать проект строительства 50-метрового бассейна в Хабаровске в рамках единого федерального учебного комплекса для подготовки сборных команд. Таким образом в регионе появится возможность развивать водное поло, заплывы на длинные дистанции и ряд других видов спорта. Цена проекта – около 800 млн рублей.

— Конечно, такой бассейн очень нужен региону. В наших планах есть этот проект, уверен, что в ближайшем будущем совместно мы его реализуем, — подчеркнул Олег Матыцин.

По итогам встречи Михаил Дегтярев и Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и федеральным министерством. Речь идет о взаимодействии в области подготовки кадров, строительстве спортивной инфраструктуры, ряде других направлений. Подробнее с текстом соглашения можно ознакомиться в файле во вложении.